MinEducación consulta a la UPC sobre designación de Guillermo Echavarría Gil como rector

Caracol Radio conoció que el Ministerio de Educación envió un requerimiento a la Universidad Popular del Cesar, tras información recibida por presuntas irregularidades en la designación de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector.

La Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación solicitó a Rober Romero, rector de la Universidad, para que responda un cuestionario tras estas denuncias.

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En el requerimiento se solicita al rector Romero que dé respuesta en los próximos cinco días. Hay que indicar que dicho cuestionamiento fue enviado el pasado 11 de abril.

¿Cuáles son los requerimientos?

A través del documento, el Ministerio de Educación requirió al rector sobre informes del procedimiento adelantado para la verificación de la designación de Guillermo Echavarría Gil.

También cuestiona sobre si, actualmente, se está adelantando un trámite administrativo de revisión frente al trámite de elección del rector designado.

Estas son las preguntas:

1. Pronunciamiento de fondo sobre todos y cada uno de los hechos expuestos en la petición que se anexa con el presente requerimiento.

2. Remitir informe detallado sobre el procedimiento adelantado por el Tribunal de Garantías Electorales para la verificación en la designación del señor Guillermo Andrés Echavarría Gil, como rector de esa institución de educación superior.

3. Informar si, de acuerdo con la reglamentación interna de la institución, resulta procedente acceder a lo solicitado por el peticionario, indicando de manera expresa el artículo, inciso, literal y/o numeral que lo respalden.

4. Informar si en la actualidad se adelanta algún trámite administrativo de revisión frente al trámite de elección del nuevo rector Guillermo Andrés Echavarría Gil.

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5. Informar si existe, alguna orden judicial vigente o en trámite que haya dispuesto la anulación de elección del rector mencionado en el numeral anterior.

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