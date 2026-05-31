Capturan a mujer por votar dos veces en Valledupar

Una presunta irregularidad electoral ocurrida durante la jornada presidencial de este domingo en Valledupar terminó con la captura en flagrancia de una supuesta docente señalada de votar dos veces en el mismo puesto de votación.

El hecho se registró en la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo, conocida como Instpecam, uno de los principales centros electorales de la capital del Cesar. Según el reporte de las autoridades, la mujer, de 44 años, habría sufragado inicialmente en la mesa 15, donde ejercía funciones como testigo electoral, y posteriormente volvió a votar en la mesa 6, lugar donde tenía inscrita su cédula.

La situación fue detectada por los controles desplegados por la Policía Nacional y las autoridades electorales durante el desarrollo de la jornada democrática. Tras verificar la presunta duplicidad del voto, uniformados procedieron a capturar a la mujer por el delito de voto fraudulento.

La mujer fue trasladada a la URI y se espera la legalización de la captura

Sanción por propaganda electoral

En un segundo caso, uniformados de la Policía Nacional realizaron un procedimiento el 31 de mayo de 2026 en inmediaciones de la UPC de Sabana, donde interceptaron a una ciudadana que portaba material de propaganda política del movimiento Pacto Histórico y documentos relacionados con actividades electorales.

Durante la intervención, las autoridades hallaron aproximadamente 1.000 stickers informativos, 24 adhesivos de propaganda electoral, cinco planillas de testigos electorales y 20 formatos de reclamación E-25. Todo el material fue incautado por los uniformados en el marco de los controles establecidos para la jornada presidencial.

La Policía informó que impuso una medida correctiva por la presunta infracción al artículo 35, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016, en concordancia con el Decreto 0162 del 5 de marzo de 2026, que fija restricciones especiales durante el desarrollo de las elecciones.

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