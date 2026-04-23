Primeras obras del aeropuerto Cortissoz serían entregadas el 29 de mayo

En medio de un recorrido transmitido en vivo a través de redes sociales, la gerente de ciudad, Ana María Aljure, reveló avances clave en la remodelación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz y confirmó la fecha de entrega del primer hito del proyecto: el próximo 29 de mayo.

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Durante la inspección, en la que participaron funcionarios, interventores y la veeduría gremial y ciudadana de las obras, se evidenció el progreso en varias áreas estratégicas de la terminal aérea, especialmente en la nueva sala de entrega de equipaje nacional, considerada una de las obras prioritarias.

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“El trabajo que se viene haciendo es intenso. Se está trabajando fines de semana, en jornada nocturna, con todos los frentes activos para poder cumplir la meta”, explicó Camilo Cuello, director regional de la Aerocivil, al detallar que las labores avanzan simultáneamente en sistemas eléctricos, luminarias, escaleras, ascensores y bandas transportadoras.

La intervención contempla mejoras sustanciales en la capacidad y comodidad del servicio. Entre ellas, la instalación de tres nuevas bandas de equipaje, un ascensor con capacidad para 15 personas con equipaje, escaleras eléctricas y una renovada salida hacia el exterior.

Uno de los aspectos destacados es el sistema de climatización, que contará con tres equipos tipo chiller de 50 toneladas cada uno, para un total de 150 toneladas de enfriamiento. Esto permitirá ofrecer condiciones térmicas óptimas a los usuarios, elevando los estándares de servicio del aeropuerto.

La Aerocivil confirmó que el 29 de mayo se entregará oficialmente este primer paquete de obras, que incluye la nueva sala de equipajes completamente operativa. “Es un hito que nos llena de orgullo. Estamos entregando tres bandas nuevas, escaleras, ascensor y un sistema de aire acondicionado en funcionamiento, todo al servicio de la ciudadanía”, afirmó.

Hector Carbonell, director seccional de la Cámara Colombiana de Infraestructura destacó la articulación institucional como clave para destrabar el proceso. “Hoy vemos avances reales, inversión y trabajo en equipo. Hay confianza en que se cumplirán los tiempos establecidos”.

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Con esta entrega parcial, las autoridades esperan mejorar la experiencia de los viajeros y avanzar hacia la modernización total del principal terminal aéreo del Atlántico, con la meta de posicionarlo como uno de los mejores aeropuertos del país.

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