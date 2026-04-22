Aerocivil entregó el informe final del incidente con helicóptero en El Dorado ¿qué se concluyó?

Pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá y helicóptero Black Hawk. Fotos: Suministrada / Colprensa

Transporte

La Aeronáutica Civil publicó el informe final del incidente del 13 de marzo en el Aeropuerto El Dorado, en el que un helicóptero militar cruzó dos veces las pistas en plena operación de vuelos comerciales. El documento atribuye el hecho a fallas en la comunicación y en los procedimientos operacionales, y confirma la información revelada en primicia por Caracol Radio.

El documento esta disponible para la consulta pública, establece que la aeronave de aviación de Estado ingresó a la trayectoria de aproximación final de una pista y posteriormente cruzó otra pista en operación, en presencia de tráfico comercial.

Lo que ya se había advertido en tiempo real

El incidente ya había sido evidenciado en los audios de la torre de control revelados por este medio, en los que se registraba la reacción de la controladora ante maniobras no previstas:

“¿Señor qué está haciendo?... nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista…”

Ese registro coincide con lo que hoy confirma la investigación: una descoordinación operativa en tiempo real entre la tripulación y el control aéreo.

Error de origen en el plan de vuelo

El informe identifica como causa principal una diferencias o irregularidades en el plan de vuelo.

La tripulación del helicoptero tenía como destino la Escuela Militar de Cadetes, pero el sistema registró el Aeropuerto El Dorado, lo que generó interpretaciones distintas durante toda la operación.

“La discrepancia degradó la ubicación espacial entre la tripulación y las dependencias ATS (Servicios de Tránsito Aéreo) respecto a la intención del vuelo” se indica en el informe entregado por la Aerocivil.

Esta falta de claridad derivó en instrucciones y maniobras que llevaron al helicóptero a ingresar a zonas críticas del aeropuerto.

Fallas en comunicación y procedimientos

La investigación concluye que el incidente no obedeció a un solo error, sino a una cadena de fallas.

El informe advierte que hubo instrucciones confusas y diferencias en la comprensión entre tripulación y controladores.

Además, se identificaron problemas en la confirmación de mensajes, uso de terminos en la comunión o indicaciones y ausencia de procedimientos claros para este tipo de operaciones.

Incidente grave sin daños, pero con alto riesgo

El evento fue clasificado como incidente grave debido a la incursión en trayectorias activas y la reducción de separación con aeronaves comerciales.

Informaron que, no se presentaron daños ni lesiones, pero hubo interacción con tránsitos comerciales en áreas críticas del aeródromo, lo que era una principal alerta.

La Aeronáutica Civil reiteró que este tipo de investigaciones no busca establecer responsabilidades, sino prevenir nuevos eventos:

“El propósito de esta actividad no es determinar culpa o responsabilidad”

Este incidente se suma a otros eventos recientes en El Dorado y refuerza la necesidad de ajustes en la comunicación, los procedimientos y la coordinación entre el control aéreo y los distintos sistemas que intervienen en la operación aérea.