Personería de Santa Marta formuló cargos a exdirectivo de Educación Distrital.

Santa Marta

La Personería Distrital de Santa Marta, a través de la Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios, formuló pliego de cargos contra un servidor público que, para la vigencia 2023, se desempeñaba como Director de Capital Humano de la Secretaría de Educación Distrital, dentro de un proceso disciplinario por presuntas irregularidades en la selección de docentes.

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Según el ente de control, la actuación disciplinaria se originó por posibles inconsistencias en un proceso adelantado a través del aplicativo “Sistema Maestro”, en el que, al parecer, una aspirante que ocupaba el primer lugar no fue incluida en el respectivo nombramiento.

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Se conoció que la formulación de cargos corresponde a una etapa preliminar dentro del proceso disciplinario, por lo que no implica una decisión de fondo ni una declaración de responsabilidad. El investigado conserva su derecho a la defensa, a controvertir las pruebas y a presentar los descargos correspondientes.

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