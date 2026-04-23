Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 abr 2026 Actualizado 14:19

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Personería de Santa Marta formuló cargos a exdirectivo de Educación Distrital

Según el ente de control, la actuación disciplinaria se originó por posibles inconsistencias en un proceso adelantado a través del aplicativo “Sistema Maestro.

Personería de Santa Marta formuló cargos a exdirectivo de Educación Distrital.

Personería de Santa Marta formuló cargos a exdirectivo de Educación Distrital. / Natalia Shabasheva

Personería de Santa Marta formuló cargos a exdirectivo de Educación Distrital.

Santa Marta

La Personería Distrital de Santa Marta, a través de la Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios, formuló pliego de cargos contra un servidor público que, para la vigencia 2023, se desempeñaba como Director de Capital Humano de la Secretaría de Educación Distrital, dentro de un proceso disciplinario por presuntas irregularidades en la selección de docentes.

Le puede interesar: Sitionuevo, Magdalena, eligió nuevamente a Alfredo Navarro Manga como alcalde

Según el ente de control, la actuación disciplinaria se originó por posibles inconsistencias en un proceso adelantado a través del aplicativo “Sistema Maestro”, en el que, al parecer, una aspirante que ocupaba el primer lugar no fue incluida en el respectivo nombramiento.

Le puede interesar: Comunidad de Aracataca, Magdalena en desacuerdo con construcción de doble calzada

Se conoció que la formulación de cargos corresponde a una etapa preliminar dentro del proceso disciplinario, por lo que no implica una decisión de fondo ni una declaración de responsabilidad. El investigado conserva su derecho a la defensa, a controvertir las pruebas y a presentar los descargos correspondientes.

Escuche Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir