Justicia ordena devolver la administración de Coosalud EPS. pero proceso de entrega sigue pendiente

Natalia Largo González, accionante de la acción popular que dio origen al Auto Interlocutorio No. 072/2026, informa a la opinión pública, a los afiliados de Coosalud EPS y a los medios de comunicación que la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar fue clara: suspendió los efectos de la intervención y ordenó restablecer la administración, dirección y representación legal de la entidad en cabeza de quienes ejercían esas funciones antes de la toma de posesión.

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Sin embargo, esa decisión judicial aún no se ha materializado plenamente. A la fecha, no se ha realizado la entrega efectiva de la administración, ni el empalme operativo, ni el acceso integral a la información, procesos y herramientas necesarias para asumir la gestión de la entidad en los términos ordenados por el Tribunal.

Por eso, cualquier comunicación que sugiera que la orden ya fue cumplida, o que pretenda modificar el destinatario definido por la providencia judicial, no corresponde al alcance real de la decisión adoptada por la autoridad competente.

La prioridad: proteger a los usuarios

Quienes resultaron amparados por esta medida reiteran que su único interés es asumir cuanto antes sus responsabilidades para trabajar por los 3,3 millones de afiliados de Coosalud EPS, estabilizar la operación y fortalecer la atención en todo el país.

Cada día de demora posterga el objetivo central de la decisión judicial: recuperar condiciones de gestión que permitan responder mejor a los usuarios, a la red prestadora y a las obligaciones propias del sistema de salud.

Es momento de cumplir, no de confundir

La disposición sigue siendo absoluta para adelantar una transición ordenada, técnica y transparente, dentro del marco legal y con pleno respeto institucional.

Hoy lo que esperan los usuarios, los prestadores y el país no son interpretaciones ambiguas ni nuevos obstáculos. Esperan cumplimiento efectivo, estabilidad operativa y continuidad en el servicio.