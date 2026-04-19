Santa Marta refuerza vacunación contra la influenza ante eventuales casos de gripa

Santa Marta

La Secretaría de Salud de Santa Marta hace un llamado a la ciudadanía a fortalecer las medidas de prevención frente a la influenza, para evitar el aumento de enfermedades respiratorias en el territorio.

De acuerdo con el más reciente informe epidemiológico con corte al 15 de abril de 2026, este territorio se encuentra dentro de los parámetros esperados respecto a Infecciones Respiratorias Agudas, situación asociada a cambios climáticos y alta movilidad poblacional, factores que favorecen la circulación de virus respiratorios.

Vacunación: la principal medida de prevención

Es por esta razón que la vacuna contra la influenza 2026 está disponible de manera gratuita y protege contra las cepas: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza tipo B (Victoria).

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Esta inmunización reduce el riesgo de complicaciones graves como: neumonía, hospitalización y mortalidad, especialmente en población vulnerable. Se han capacitado 60 vacunadoras y personal anotador para atender a la ciudadanía en todos los centros, puestos de salud e IPS vacunadoras. También se están organizando distintas jornadas extramurales desde la Secretaría de Salud Distrital articuladas con la ESE Alejandro Próspero Reverend.

Puntos de vacunación

La vacuna está disponible en: Centros y puestos de salud de la ESE Alejandro Próspero Reverend, IPS vacunadoras habilitadas, jornadas comunitarias en barrios (vacunación extramural), puntos móviles definidos por la Secretaría de Salud Distrital.