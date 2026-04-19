Santa Marta refuerza vacunación contra la influenza ante eventuales casos de gripa
La ciudad cuenta con los biológicos necesarios para el proceso de inmunización, a la fecha tenemos 27.800 dosis para adultos y 24.000 dosis contra la influenza pediátrica.
Santa Marta
La Secretaría de Salud de Santa Marta hace un llamado a la ciudadanía a fortalecer las medidas de prevención frente a la influenza, para evitar el aumento de enfermedades respiratorias en el territorio.
De acuerdo con el más reciente informe epidemiológico con corte al 15 de abril de 2026, este territorio se encuentra dentro de los parámetros esperados respecto a Infecciones Respiratorias Agudas, situación asociada a cambios climáticos y alta movilidad poblacional, factores que favorecen la circulación de virus respiratorios.
Vacunación: la principal medida de prevención
Es por esta razón que la vacuna contra la influenza 2026 está disponible de manera gratuita y protege contra las cepas: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza tipo B (Victoria).
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Esta inmunización reduce el riesgo de complicaciones graves como: neumonía, hospitalización y mortalidad, especialmente en población vulnerable. Se han capacitado 60 vacunadoras y personal anotador para atender a la ciudadanía en todos los centros, puestos de salud e IPS vacunadoras. También se están organizando distintas jornadas extramurales desde la Secretaría de Salud Distrital articuladas con la ESE Alejandro Próspero Reverend.
Puntos de vacunación
La vacuna está disponible en: Centros y puestos de salud de la ESE Alejandro Próspero Reverend, IPS vacunadoras habilitadas, jornadas comunitarias en barrios (vacunación extramural), puntos móviles definidos por la Secretaría de Salud Distrital.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...