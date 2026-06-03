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03 jun 2026 Actualizado 17:45

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Capturan en Santa Marta a alias ‘El Brujo’, señalado de acceso carnal violento

Esta persona que se desempeñaba como mototaxista, presuntamente utilizaba engaños relacionados con prácticas espirituales para ganarse la confianza de sus víctimas.

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En el marco de las acciones para la protección de las mujeres y la lucha contra los delitos sexuales, la Policía Metropolitana de Santa Marta, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó mediante orden judicial a un hombre conocido con el alias de ‘El Brujo’, señalado del delito de acceso carnal violento.

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De acuerdo con las investigaciones, el capturado, quien se desempeñaba como mototaxista, presuntamente utilizaba engaños relacionados con prácticas espirituales para ganarse la confianza de sus víctimas y trasladarlas a lugares donde cometía los abusos, además de intimidarlas para evitar denuncias.

Las autoridades informaron que el detenido registra antecedentes por delitos sexuales y ya había cumplido una condena por hechos similares. Tras su captura fue enviado a un centro carcelario por decisión judicial.

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Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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