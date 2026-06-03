Capturan en Santa Marta a alias ‘El Brujo’, señalado de acceso carnal violento
Esta persona que se desempeñaba como mototaxista, presuntamente utilizaba engaños relacionados con prácticas espirituales para ganarse la confianza de sus víctimas.
Santa Marta
En el marco de las acciones para la protección de las mujeres y la lucha contra los delitos sexuales, la Policía Metropolitana de Santa Marta, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó mediante orden judicial a un hombre conocido con el alias de ‘El Brujo’, señalado del delito de acceso carnal violento.
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De acuerdo con las investigaciones, el capturado, quien se desempeñaba como mototaxista, presuntamente utilizaba engaños relacionados con prácticas espirituales para ganarse la confianza de sus víctimas y trasladarlas a lugares donde cometía los abusos, además de intimidarlas para evitar denuncias.
Las autoridades informaron que el detenido registra antecedentes por delitos sexuales y ya había cumplido una condena por hechos similares. Tras su captura fue enviado a un centro carcelario por decisión judicial.
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Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...