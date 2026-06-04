Adjudican Planta El Curval para mejorar el suministro de agua en Santa Marta

Santa Marta

Avanzan las diferentes alternativas para solucionar el problema de desabastecimiento del agua potable en Santa Marta, esto luego de conocerse que ya se adjudicó la obra pública Planta de Tratamiento de Agua Potable El Curval.

El proyecto incluye además una línea de conducción de 10,5 kilómetros y nuevas redes de distribución que permitirán ampliar la cobertura y mejorar la continuidad del servicio en sectores del nororiente de la ciudad y el corregimiento de Bonda, zonas que han enfrentado dificultades por la escasez del recurso.

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La iniciativa también contempla la conformación de anillos de distribución para reducir pérdidas y optimizar el suministro. Esta obra contempla la construcción de una línea de conducción de 10.5 kilómetros y la instalación de nuevas redes de distribución, garantizando el acceso al agua potable en los barrios del nororiente de la ciudad como Nuevo Milenio, Villa Dania, Garagoa, Cantilito, Timayui, Once de noviembre y el corregimiento de Bonda.