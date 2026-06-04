Declaran la Sierra Nevada de Santa Marta territorio libre de minería e hidrocarburos

Foto de referencia de la Sierra Nevada de Santa Marta. (Foto por: Kike Calvo/Universal Images Group via Getty Images) / Kike Calvo

Santa Marta

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cabeza de la ministra (e) Irene Vélez Torres, entregó la resolución que delimita y declara la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo ‘Corazón del Mundo’, Sierra Nevada de Santa Marta – Gonawindúa, con una extensión de 1,5 millones de hectáreas de ecosistema estratégico.

La reserva declara a la Sierra Nevada como un territorio libre de actividades extractivas de combustibles fósiles, al prohibir la expedición de nuevos títulos mineros y licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos, sin afectar usos o actividades como la agricultura, la ganadería y el ecoturismo, entre otros.

La resolución que declara la Reserva de carácter definitivo permitirá que las comunidades, organizaciones y empresas sigan adelantando actividades agrícolas, pecuarias y ganaderas, desarrollen proyectos de turismo, ecoturismo, turismo comunitario y cultural, así como el comercio y la prestación de servicios.

Le puede interesar:

Capturan en Santa Marta a alias ‘El Brujo’, señalado de acceso carnal violento

Con la declaratoria de la reserva, el área de la Sierra Nevada quedará libre de nuevos proyectos de concesión o autorización para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. En ese sentido, se prohibirá:

El otorgamiento de nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, prerrogativas de explotación o cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales para la exploración o explotación de minerales.

La celebración de nuevos contratos o convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, ni contratos de evaluación técnica (TEA) o cualquier otro tipo de contrato para la exploración o explotación de hidrocarburos.

El otorgamiento de nuevas autorizaciones, permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales e hidrocarburos.