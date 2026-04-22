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22 abr 2026 Actualizado 18:12

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Santa Marta

Comunidad de Aracataca, Magdalena en desacuerdo con construcción de doble calzada

Según la comunidad, el diseño del proyecto se realizó sin tener en cuenta las condiciones geográficas y las necesidades del territorio, afectando la movilidad y la salida de productos agrícolas.

Comunidad de Aracataca, Magdalena en desacuerdo con construcción de doble calzada/ Jose Polo

Comunidad de Aracataca, Magdalena en desacuerdo con construcción de doble calzada/ Jose Polo

Comunidad de Aracataca, Magdalena en desacuerdo con construcción de doble calzada/ Jose Polo

Magdalena

La comunidad de Aracataca volvió a levantarse de la mesa de diálogo con la Concesionaria Yuma y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tras no llegar a acuerdos sobre la construcción de un puente que permita un acceso directo al municipio en medio del proyecto de doble calzada de la Ruta del Sol.

Líderes sociales y campesinos aseguran que la obra, tal como está planteada, podría aislar al territorio y afectar la conexión de varios corregimientos y veredas de la Sierra Nevada, además de frenar las aspiraciones turísticas y culturales del municipio donde nació el Nobel Gabriel García Márquez.

Habitantes y dirigentes cívicos denunciaron que han participado en decenas de reuniones sin obtener soluciones concretas. Según la comunidad, el diseño del proyecto se realizó sin tener en cuenta las condiciones geográficas y las necesidades del territorio, afectando la movilidad y la salida de productos agrícolas.

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Los cataqueros insisten en que no se oponen al desarrollo vial del país, pero exigen una infraestructura que integre al municipio y no lo margine. Además, reiteraron el llamado al presidente Gustavo Petro para que intervenga en la situación y garantice recursos para la construcción del puente que consideran clave para el futuro turístico y económico de Aracataca.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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