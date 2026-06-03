Policía Nacional capturó a ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Magdalena
Los operativos se desarrollaron en cinco municipios del departamento, donde además fueron incautadas armas de fuego, municiones, estupefacientes, panfletos y dinero en efectivo.
Magdalena
La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Magdalena, logró la captura de ocho presuntos integrantes de la estructura criminal Clan del Golfo, señalados de dinamizar actividades de extorsión y homicidio en diferentes municipios del departamento.
Las acciones policiales se llevaron a cabo en los municipios de Algarrobo, El Difícil, Santa Ana, Aracataca y Chibolo, como parte de las estrategias institucionales para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.
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Durante los procedimientos fueron incautadas cuatro armas de fuego, municiones, estupefacientes, panfletos alusivos a la organización criminal y dinero en efectivo, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...