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03 jun 2026 Actualizado 16:11

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Santa Marta

Policía Nacional capturó a ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Magdalena

Los operativos se desarrollaron en cinco municipios del departamento, donde además fueron incautadas armas de fuego, municiones, estupefacientes, panfletos y dinero en efectivo.

Policía Nacional capturó a ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Magdalena/ DEMAG

Policía Nacional capturó a ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Magdalena/ DEMAG

Policía Nacional capturó a ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Magdalena/ DEMAG
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Magdalena

La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Magdalena, logró la captura de ocho presuntos integrantes de la estructura criminal Clan del Golfo, señalados de dinamizar actividades de extorsión y homicidio en diferentes municipios del departamento.

Las acciones policiales se llevaron a cabo en los municipios de Algarrobo, El Difícil, Santa Ana, Aracataca y Chibolo, como parte de las estrategias institucionales para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

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Durante los procedimientos fueron incautadas cuatro armas de fuego, municiones, estupefacientes, panfletos alusivos a la organización criminal y dinero en efectivo, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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