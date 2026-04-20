Intervención por ruido en barrio de Santa Marta termina en disturbios y quema de moto de la Policía

Santa Marta

Una intervención de la Policía por exceso de ruido en el barrio Colinas del Pando, en la ciudad de la Santa Marta, terminó en disturbios, dejando como saldo una moto oficial incinerada y varios momentos de tensión que obligaron la llegada de refuerzos para restablecer el orden público.

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De acuerdo con la información conocida, uniformados acudieron inicialmente al sector para solicitar a los asistentes de una reunión que bajaran el volumen del equipo de sonido, debido a que el horario permitido ya había finalizado. Aunque en un primer momento la indicación fue acatada, minutos después un grupo de jóvenes habría retomado la música, lo que generó una nueva intervención policial.

“Tenemos un hecho donde la comunidad se comunica con la línea de emergencia, pone un requerimiento ciudadano, la Policía llega a atender y lamentablemente una turba ataca a los funcionarios. Estas personas en estado de alicoramiento lo que hicieron fue que reaccionaron en contra de los miembros de la Fuerza Pública”, precisó el comandante de la policía Metropolitana de Santa Marta, coronel, Jaime Ríos.

En medio de los disturbios, una motocicleta de la Policía fue incinerada, mientras se registraban alteraciones del orden público que generaron preocupación entre los residentes del sector.

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Finalmente, fue necesaria la presencia de más unidades para controlar la situación y dispersar a los involucrados. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de los hechos y determinar posibles sanciones.

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