Hubo responsabilidad de hidroeléctrica de Urrá: ministra de Ambiente (e) por inundaciones en Córdoba
Hubo responsabilidad de hidroeléctrica de Urrá: ministra de Ambiente por inundaciones en Córdoba
Irene Vélez, ministra de Ambiente, y hidroeléctrica de Urrá. Fotos: (Presidencia de Colombia) / urra.com.co
Irene Vélez, ministra de Ambiente (e) y exministra de Minas, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar acerca de la emergencia por las inundaciones en Córdoba, Sucre y más departamentos de Colombia, señalando que la hidroeléctrica de Urrá habría tenido responsabilidad en esta crisis.
