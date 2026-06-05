Fallece ballena piloto rescatada en Tasajera, Magdalena

Santa Marta

El ejemplar de ballena piloto un cetáceo perteneciente a la familia de los delfines y conocido también como calderón de aletas cortas, que fue rescatado el pasado 3 de junio en el corregimiento de Tasajera, municipio de Puebloviejo, falleció durante la madrugada de este jueves mientras recibía atención especializada en el Centro de Rescate de Fauna Marina, el cual opera gracias a la alianza entre CORPAMAG, la Fundación CIM Caribe y el Centro de Vida Marina.

El cetáceo fue reportado por pescadores de Tasajera durante las primeras horas de la mañana del miércoles, luego de ser observado varado en la orilla. De acuerdo con la comunidad, el animal fue conducido en varias ocasiones hacia aguas más profundas; sin embargo, regresó repetidamente a la playa, un comportamiento que suele estar asociado a problemas de salud, debilidad o desorientación.

Los casos recurrentes de encallamiento en cetáceos suelen estar asociados a enfermedades, debilidad extrema, alteraciones neurológicas u otras condiciones que afectan su capacidad para orientarse, desplazarse y permanecer en mar abierto.

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En muchos casos, estos mamíferos llegan a las costas cuando su estado de salud ya se encuentra gravemente comprometido, por lo que los episodios de varamiento suelen ser una manifestación de problemas previos que requieren evaluación especializada.