Admiten tres demandas de restitución en favor de comunidades negras de Magdalena y Atlántico

Magdalena

Se trata de tres admisiones de demanda proferidas por los juzgados especializados en Restitución de Tierras de Santa Marta. La URT, como representante legal de las comunidades, solicita el restablecimiento jurídico e integral de sus territorios, que sumados equivalen a 153 hectáreas más 313 metros cuadrados, distribuidos de esta manera:

- Jacobo Pérez Escobar: 84 ha + 5.846 m², en Aracataca (Magdalena).

- Magen de Mi: 33 ha + 2.842 m², en Repelón y Luruaco (Atlántico).

- Nelson Mandela: 35 ha + 1.625 m², en Candelaria (Atlántico).

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Carlos Alfonso Cassiani, representante legal del del Consejo Comunitario Jacobo Pérez Escobar, aseguró que el fallo judicial juega un papel fundamental en el desarrollo de su comunidad, integrada por 914 personas y 159 familias.

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