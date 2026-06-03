Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 jun 2026 Actualizado 17:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Admiten tres demandas de restitución en favor de comunidades negras de Magdalena y Atlántico

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) recibió, por primera vez, tres autos admisorios de demandas para restablecer los derechos étnico-territoriales.

Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Magdalena

Se trata de tres admisiones de demanda proferidas por los juzgados especializados en Restitución de Tierras de Santa Marta. La URT, como representante legal de las comunidades, solicita el restablecimiento jurídico e integral de sus territorios, que sumados equivalen a 153 hectáreas más 313 metros cuadrados, distribuidos de esta manera:

- Jacobo Pérez Escobar: 84 ha + 5.846 m², en Aracataca (Magdalena).

- Magen de Mi: 33 ha + 2.842 m², en Repelón y Luruaco (Atlántico).

- Nelson Mandela: 35 ha + 1.625 m², en Candelaria (Atlántico).

Le puede interesar: Policía Nacional capturó a ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Magdalena

Carlos Alfonso Cassiani, representante legal del del Consejo Comunitario Jacobo Pérez Escobar, aseguró que el fallo judicial juega un papel fundamental en el desarrollo de su comunidad, integrada por 914 personas y 159 familias.

Escuche Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir