Otra masacre en Norte de Santander: cuatro hombres fueron asesinados en Cúcuta

Cúcuta

Los hechos de sangre en Norte de Santander no cesan. Tan solo tres días de la masacre perpetrada en el municipio de El Zulia (19 de abril), se confirmó de otro hecho violento que cobró la vida de cuatro personas, este miércoles 22 de abril.

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Según información preliminar, cuatro hombres fueron asesinados en la vereda El Potro, en zona rural del corregimiento Buena Esperanza, jurisdicción de Cúcuta.

Caracol Radio pudo conocer que junto a los cuerpos de las víctimas hay un vehículo blanco y una motocicleta abandonada.

Se desconoce las identidades de estas personas, así como los responsables de esta nueva masacre presentada en el departamento fronterizo. Es de resaltar que en esa zona hay injerencia del ELN y disidencias de las FARC.

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Esta sería la masacre 46 de este año 2026 en Colombia.

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