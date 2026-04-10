Dos muertos y dos heridos en ataques sicariales en Cúcuta y su área metropolitana. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta.

La noche del jueves 9 de marzo se registraron varios hechos violentos en Cúcuta y su área metropolitana, que dejan como saldo dos personas muertas y dos más heridas.

El primer asesinato ocurrió en el barrio José Bernal. Edwin Andrés Carrascal se encontraba descansando en su vivienda cuando hombres armados, que se movilizaban en motocicleta, ingresaron al inmueble y le dispararon en repetidas ocasiones.

El segundo caso se presentó en la trocha Primero de Mayo, que comunica a los municipios de Villa del Rosario y Los Patios. Un motociclista que transitaba por la zona encontró el cuerpo sin vida de un hombre que vestía camisa roja, jean azul y zapatos negros. La víctima presentaba varios impactos de arma de fuego en el rostro.

Entretanto, en inmediaciones del parque Las Mercedes, en Cúcuta, una pareja fue baleada mientras se desplazaba por el sector. El ataque habría sido perpetrado por un sujeto en motocicleta. El hecho ocurrió a pocos metros de una estación de Policía y quedó registrado en cámaras de seguridad.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.