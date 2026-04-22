Fallas en plataforma de la DIAN siguen afectando las operaciones de comercio exterior en Cúcuta

Norte de Santander

Sandra Guzmán, presidente de FITAC capítulo Norte de Santander, en diálogo con Caracol Radio resaltó que es lamentable las afectaciones que se están presentado en la operaciones de comercio exterior, debido a las fallas que sigue presentando el sistema informático de la DIAN.

“El sistema informático de la DIAN forma de dos sistemas: uno, que es el sistema de importaciones. Es un sistema que es supremamente antiguo y la DIAN está mirando cómo poder fusionarlo con el sistema Muisca, que es otra plataforma, donde trabajamos el tema de todo lo concerniente de exportaciones y la parte tributaria”, explicó Guzmán.

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Añadió que “aparte de eso, también tenemos allí, en el sistema Muisca, la parte de los regímenes aduaneros especiales, como es el tránsito aduanero nacional. Entonces, la DIAN, al querer fusionar los dos sistemas en uno solo, por supuesto entramos en contingencia, porque se presenta caídas del sistema, presenta inconvenientes para el ingreso, presenta inconvenientes para la generación de recibos oficiales de pago, o se presenta inconvenientes en las aceptaciones, y eso nos lleva a tener demoras en las operaciones tanto de importación como de exportación y tránsitos aduaneros”.

Sandra Guzmán resaltó que estas fallas se ven reflejadas en sobrecostos operativos que está afectando a los empresarios.

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“Al tener demoras empezamos a generar sobrecostos en las operaciones, tanto de importación como de exportación. ¿Por qué exportación? Porque los sobrecostos en poder ingresar la carga a los terminales marítimos, a los aeropuertos, el paso de frontera, que muchas veces no puede pasar el camión porque el sistema se cae. Entonces empezamos a generar sobrecostos y esto lleva a que el comercio empiece a levantar la mano y de decir, oiga, ¿Qué está pasando?“.

Resaltó que es importante “evolucionar, necesitamos avanzar, no podemos quedarnos en la operación de que se cayó el sistema”.