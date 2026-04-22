Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 abr 2026 Actualizado 11:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Fallas en plataforma de la DIAN siguen afectando las operaciones de comercio exterior en Cúcuta

Desde FITAC capítulo Norte de Santander piden prontas soluciones.

Sandra Guzmán, directora del FITAC en Norte de Santander. / Foto: Archivo.

Sandra Guzmán, directora del FITAC en Norte de Santander. / Foto: Archivo. / Cortesía

Sandra Guzmán, directora del FITAC en Norte de Santander. / Foto: Archivo.

Norte de Santander

Sandra Guzmán, presidente de FITAC capítulo Norte de Santander, en diálogo con Caracol Radio resaltó que es lamentable las afectaciones que se están presentado en la operaciones de comercio exterior, debido a las fallas que sigue presentando el sistema informático de la DIAN.

“El sistema informático de la DIAN forma de dos sistemas: uno, que es el sistema de importaciones. Es un sistema que es supremamente antiguo y la DIAN está mirando cómo poder fusionarlo con el sistema Muisca, que es otra plataforma, donde trabajamos el tema de todo lo concerniente de exportaciones y la parte tributaria”, explicó Guzmán.

Más información

Añadió que “aparte de eso, también tenemos allí, en el sistema Muisca, la parte de los regímenes aduaneros especiales, como es el tránsito aduanero nacional. Entonces, la DIAN, al querer fusionar los dos sistemas en uno solo, por supuesto entramos en contingencia, porque se presenta caídas del sistema, presenta inconvenientes para el ingreso, presenta inconvenientes para la generación de recibos oficiales de pago, o se presenta inconvenientes en las aceptaciones, y eso nos lleva a tener demoras en las operaciones tanto de importación como de exportación y tránsitos aduaneros”.

Sandra Guzmán resaltó que estas fallas se ven reflejadas en sobrecostos operativos que está afectando a los empresarios.

Más información

Al tener demoras empezamos a generar sobrecostos en las operaciones, tanto de importación como de exportación. ¿Por qué exportación? Porque los sobrecostos en poder ingresar la carga a los terminales marítimos, a los aeropuertos, el paso de frontera, que muchas veces no puede pasar el camión porque el sistema se cae. Entonces empezamos a generar sobrecostos y esto lleva a que el comercio empiece a levantar la mano y de decir, oiga, ¿Qué está pasando?“.

Resaltó que es importante “evolucionar, necesitamos avanzar, no podemos quedarnos en la operación de que se cayó el sistema”.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir