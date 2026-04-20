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20 abr 2026 Actualizado 02:59

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Cúcuta

Masacre en El Zulia, Norte de Santander: cuatro personas asesinadas en un billar

Cuatro personas fueron asesinadas, al parecer, por integrantes de las disidencias Farc.

Imagen d ereferencia. Foto: Getty Images

Imagen d ereferencia. Foto: Getty Images / nortonrsx

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Norte de Santander

El municipio de El Zulia, sobre el área metropolitana de Cúcuta, es el epicentro de una nueva masacre en Norte de Santander.

Vea aquí: Ataque terrorista en Saravena, Arauca, deja ocho policías heridos y una víctima mortal

Caracol Radio pudo establecer que el hecho se presentó sobre la vereda 7 de Agosto del corregimiento Y de Astilleros.

Hasta ese lugar, a un establecimiento comercial, un billar, llegaron presuntos integrantes de las disidencias de las Farc y ordenaron revisar teléfonos móviles de quienes se encontraban allí.

Inicialmente dos hombres se negaron a la requisa de los guerrilleros y los asesinaron, disparándoles en repetidas ocasiones.

Luego ocurrió lo mismo con otros dos, a quienes también les cegaron la vida en la misma circunstancia.

Las autoridades coordinan los actos urgentes para tratar de establecer la identidad de las víctimas.

El municipio de El Zulia es el segundo más violento del área metropolitana por el incremento de grupos al margen de la ley en esa zona que ha comenzado una disputa territorial en esa población.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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