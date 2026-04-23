La Policía desactivó un artefacto explosivo que cayó sobre una vivienda en El Plateado, Cauca

El Plateado, Cauca

Un artefacto explosivo improvisado cayó sobre el tejado de una vivienda en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, sur del Cauca, generando un alto riesgo para los habitantes.

Según el Departamento de Policía Cauca, el explosivo habría sido lanzado desde un dron por integrantes de un grupo armado ilegal que delinque en esta región, con la intención de atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.

El artefacto fue ubicado mediante patrullajes aéreos con aeronaves no tripuladas, adelantados en el marco de la operación Perseo, lo que permitió que técnicos antiexplosivos acordonaran el área y lo desactivaran de manera controlada, sin que se reportaran personas heridas.

El teniente coronel Pedro Villamil, comandante de la operación Perseo en El Plateado, indicó que el artefacto representaba “un alto riesgo para la vida y la integridad de la población civil, lo que evidencia el accionar indiscriminado de los grupos armados ilegales que delinquen en la zona”.

El oficial agregó que en esta zona del cañón del Micay se mantienen operaciones sostenidas para frenar las acciones terroristas y garantizar la seguridad de las comunidades.

Este hecho se suma a la reciente desactivación de una motocicleta cargada con explosivos, instalada por las disidencias de las Farc en este mismo territorio.

En esta zona del sur del Cauca delinquen la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el ELN.