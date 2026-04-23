13 presuntos integrantes de las disidencias se sometieron voluntariamente a la justicia en el Cauca
De acuerdo con el Ejército, testimonios de los desmovilizados dan cuenta que abusos internos, incumplimiento en pagos y la presión de las tropas permitió que se entregaran.
Cañón del Micay - Cauca
La Tercera División del Ejército Nacional informó que 13 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ se entregaron a las tropas voluntariamente por la presión de las tropas en el Cañón del Micay, Cauca.
Los desmovilizados, que se entregaron en los últimos 20 días, son hombres entre los 20 y los 26 años, algunos de ellos con más de cinco años al interior de la estructura Carlos Patiño, tenían injerencia delictiva en los municipios de Argelia, El Tambo y Patía.
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El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°4, coronel José María Garzón, destacó el caso de dos hermanos que serían expertos en explosivos y que, al parecer, cumplían tareas de entrenamiento de menores en la preparación y manejo de drones para atacar con cargas detonantes.
“Varios de ellos, mandos medios y especialistas en maniobras para atacar a la población civil, a nuestros soldados y a los miembros de las diferentes instituciones del Estado”, dijo el oficial.
El coronel Garzón afirmó que este tipo de resultados son posibles por el trabajo mancomunado y a la interacción con la comunidad que, “está cansada de tantos oprobios de los que son víctimas todos los días”.
Para los desmovilizados ya se activaron las rutas de sometimiento a la justicia, con la garantía del respeto a los Derechos Humanos.
El Ejército Nacional puntualizó que continúan con las ofensivas militares para desarticular a las estructuras armadas ilegales en el suroccidente del país, con la posibilidad para que los subversivos se entreguen voluntariamente.
“Hay otros caminos, la Fuerza Pública y el Ejército Nacional presentes en el Cañón del Micay están listos para darles el camino de la libertad y puedan aportar a a la sociedad desde otros caminos”, recalcó el coronel José María Garzón.
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En este territorio recientemente, las tropas lograron ubicar y desactivar dos motocicletas acondicionas con explosivos que evitaron una tragedia de grandes proporciones.
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Richar Vidal
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...