Asesinan a reconocido líder sindical y funcionario público del norte del Cauca

Santander de Quilichao

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó el asesinato del líder sindical y funcionario público Milton Penagos, en hechos ocurridos en el municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca.

Penagos se desempeñaba como jefe de planeación de Emquilichao, empresa de servicios públicos, y había sido exsecretario de la Alcaldía municipal, consolidándose como un reconocido líder en el municipio.

De acuerdo con las autoridades, el dirigente fue atacado en su lugar de residencia, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, en un contexto de alta complejidad en materia de seguridad en el norte del Cauca.

Leonardo González, coordinador de Indepaz, señaló que “La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 013 de 2025, ha advertido sobre el riesgo en municipios como Santander de Quilichao por la imposición de normas, control territorial y gobernanza ilegal de grupos armados”.

Agregó que este hecho representa “un nuevo golpe a las comunidades que resisten y un llamado urgente al Estado para garantizar la vida de quienes defienden la paz y los derechos en los territorios”.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao rechazó el asesinato y expresó su solidaridad con la familia, al tiempo que se solicitó celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, desde Emquilichao lamentaron profundamente la muerte del funcionario, destacando su compromiso con el desarrollo del municipio y su calidad humana, y rechazaron de manera contundente cualquier acto de violencia.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Milton Penagos, quien se desempeñaba como funcionario de la empresa en el área de planeación. Su partida enluta no solo a sus familiares y amigos, sino también a sus compañeros de trabajo y a toda la comunidad”.

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En la zona hacen presencia estructuras de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el ELN.

En lo que va de 2026, en el país han sido asesinados 46 líderes sociales, ocho de ellos en el Cauca.

El hecho genera rechazo y evidencia la falta de garantías de seguridad para quienes ejercen el liderazgo social en el departamento.

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