Desmantelan en Popayán clínica clandestina de procedimientos estéticos que operaba como spa

Popayán, Cauca

Una denuncia por presunta mala praxis médica permitió descubrir en Popayán un quirófano clandestino donde, al parecer, se practicaban liposucciones y otros procedimientos estéticos sin cumplir los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias.

El establecimiento funcionaba en una vivienda del barrio Quintas de Pomona bajo la apariencia de un spa o centro de estética.

Hasta el lugar llegaron unidades de la SIJIN de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, la Secretaría de Salud Municipal y la Procuraduría, para adelantar dos diligencias de allanamiento.

Durante el operativo fue capturada una mujer señalada de hacerse pasar por médica para realizar los procedimientos.

Las autoridades incautaron equipos quirúrgicos, medicamentos, anestésicos, instrumentos para liposucción, documentación de pacientes, dispositivos electrónicos y otros elementos avaluados en más de 200 millones de pesos.

El coronel Henry Ávila, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, confirmó que en el sitio se realizaban procedimientos sin las condiciones requeridas.

“Realizamos dos órdenes de allanamiento. Allí se practicaban cirugías por personas que no están acreditadas, ni tienen la experiencia ni el material necesario. Se logró la captura de una mujer que fingía ser médica para realizar estos procedimientos”, señaló el oficial.

La Secretaría de Salud Municipal reveló que durante la inspección fueron encontrados residuos biológicos y cerca de 39,5 kilogramos de grasa corporal, además de sustancias e insumos utilizados en intervenciones estéticas.

Entre los delitos que son materia de investigación figuran tentativa de homicidio, lesiones personales, contaminación ambiental agravada y simulación de cargo o investidura.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades vigilan al menos diez establecimientos similares en el norte del Cauca y hacen un llamado a denunciar estos casos, así como verificar que los centros estéticos estén debidamente habilitados.