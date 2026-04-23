Violencia en Tuluá: disidencias FARC incendian dos vehículos y atacan un comercio con explosivos

Disidencias Farc quemaron bus y camión en Tuluá. En otro caso, atacan local comercial con explosivos

Las autoridades investigan dos hechos violentos registrados en las últimas horas en Tuluá, donde un bus y un camión fueron incinerados en zona rural, mientras que en el casco urbano un artefacto explosivo fue lanzado contra un establecimiento comercial.

El primer caso ocurrió sobre la vía que comunica hacia el sector de El Picacho, zona rural de Tuluá. Según información preliminar, los vehículos pertenecían a una empresa contratista encargada de obras de mejoramiento de infraestructura eléctrica en la zona.

De acuerdo con las primeras versiones, varios hombres armados interceptaron a los conductores, los amenazaron y los obligaron a bajar de los automotores antes de prenderles fuego.

El coronel Christian Enrique Borrquez, comandante de estación de Policía de Tuluá, explicó que inicialmente las unidades fueron alertadas sobre un posible ataque contra trabajadores y maquinaria en el área de obras.

“Ante la alerta se realiza un desplazamiento con un dispositivo de la Policía con el fin de evitar esta situación. Al llegar al sitio se logra evidenciar que la infraestructura, la maquinaria y las personas se encuentran sin ninguna novedad. Pero lamentablemente se recibe información de que un kilómetro más adelante, en un sector conocido como Materas, se encuentran dos vehículos incinerados”, dijo.

Uno de los automotores transportaba materiales de construcción como varillas, andamios y otros elementos utilizados en el proyecto.

Las autoridades presumen que el frente 57 ‘Yair Bermúdez’ de las disidencias de las Farc estaría detrás de estos hechos, en medio de presuntas extorsiones contra una empresa de energía que opera en la zona.

Tras lo ocurrido, Policía y tropas del Ejército reforzaron la presencia en la zona y apoyan las labores investigativas para garantizar la seguridad de la comunidad y del personal vinculado al proyecto.

Ataque con bomba molotov en zona urbana

En un segundo hecho, una bomba molotov fue lanzada contra una reconocida carnicería ubicada en el casco urbano de Tuluá.

El artefacto impactó el establecimiento y generó llamas que encendieron las alarmas entre comerciantes y residentes del sector. La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos, que lograron controlar el incendio a tiempo y evitar una conflagración de mayores proporciones.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para determinar si ambos hechos estarían relacionados.