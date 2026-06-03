Avalancha mantiene en riesgo a más de 40 familias en Santa Rosa, Cauca

Santa Rosa, Cauca

Más de 40 familias fueron evacuadas de manera preventiva en el municipio de Santa Rosa, sur del Cauca, debido a una avalancha provocada por un deslizamiento de tierra sobre la quebrada San Bernardo, emergencia que mantiene en alerta a las autoridades locales.

Según el alcalde Eduardo Jiménez, la situación se originó tras las intensas lluvias que han afectado al municipio durante los últimos días y que también han generado daños en puentes, carreteras, vías y caminos rurales.

El mandatario explicó que el material desprendido cayó sobre el cauce de la quebrada, generando una especie de represamiento que amenaza directamente al barrio El Libertador, ubicado en la cabecera municipal.

“Es una avalancha que viene de manera lenta y que puede afectar a esta población. Son más o menos 40 familias las que viven en este sector y por eso se ordenó la evacuación inmediata para proteger sus vidas”, señaló el alcalde.

Las familias fueron trasladadas a albergues temporales habilitados por la administración municipal, mientras que otras se encuentran en viviendas de familiares y conocidos.

Aunque hasta el momento no se reportan viviendas destruidas ni personas lesionadas, las autoridades advirtieron que el riesgo continúa debido a que la avalancha sigue descendiendo lentamente y podría cambiar de trayectoria o afectar la infraestructura cercana.

La emergencia también habría provocado la pérdida de algunos animales que quedaron atrapados por el material arrastrado por la creciente.

Ante la situación, la Alcaldía hizo un llamado urgente a la Gobernación del Cauca, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Gobierno Nacional para apoyar la atención de las familias afectadas y avanzar en soluciones definitivas para esta comunidad.

“El barrio ha sido afectado históricamente por este tipo de eventos. La solución de fondo pasa por la reubicación de las familias que viven en esta zona de alto riesgo, una tarea que requiere el acompañamiento del departamento y de la Nación”, agregó el mandatario.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la quebrada San Bernardo y no descartan nuevas evacuaciones si las lluvias continúan durante las próximas horas.

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