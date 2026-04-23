Agencia Nacional de Tierras entrega bien rural a organización campesina en El Tambo, Cauca

El predio fue adquirido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como parte del Plan de Reparación Integral a la Anuc Nacional.

En este sentido, su destinación y uso se articulan directamente con las medidas contempladas en el Plan Integral de Reparación Colectiva de la Anuc Nacional, pues contribuye a la restitución de derechos, la dignificación de las comunidades campesinas afectadas por el conflicto armado y la consolidación de procesos organizativos que promueven justicia social, participación y no repetición.

“Hoy, recibir este predio de 24 hectáreas significa avanzar en las reparaciones que el campesinado ha venido buscando en sus luchas. Nos permite seguir produciendo, mejorando con nuestra economía”, fueron las palabras de Nilson Liz, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - El Tambo (Anuc), al recibir de la Agencia Nacional de Tierras —ANT— el predio Puente Alta, que queda en la vereda La Laguna de ese municipio caucano.

En 2016, la Anuc fue reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva por el Gobierno de la época. Reconoció que fue víctima del conflicto armado durante años.

“Este acto de entrega es muy significativo para la Agencia y el Gobierno del Cambio porque se realiza como parte del cumplimiento de los acuerdos establecidos recientemente con esta organización nacional”, remarcó la coordinadora de la ANT en el Cauca, Diana Herrera.

“Fuimos despojados y desplazados de nuestras tierras. Las mujeres rurales, en su mayoría, hemos sufrido este flagelo que, desafortunadamente, lo único que ha traído es desdicha e infelicidad a nuestras comunidades”, precisó la lideresa campesina Piedad Salazar Otero.

Sin embargo, las y los beneficiarios de esta nueva acción de la ANT sienten una gran satisfacción con la entrega del predio, como lo dice la propia Piedad: “Es una inmensa alegría tener un pedazo de tierra, ver la Reforma Agraria aquí”.