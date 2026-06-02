Escalada violenta en Suárez, Cauca deja ocho heridos incluidos siete menores

El Explosivo cayó en el sector de La Betulia dejando el saldo de lesionados. Crédito: Suministrada.

Suárez - Cauca

La nueva escalada violenta en zona rural del municipio de Suárez, Cauca deja, preliminarmente, a ocho personas heridas, incluidos siete menores de edad y un hombre de 55 años; todos reciben atención médica.

También se registraron combates en el sector de Playa Rica que dejaron a 200 familias confinadas.

Reportes iniciales dan cuenta de que en la vereda La Betulia cayó un artefacto explosivo dejando el saldo de lesionados.

El Ejército nacional atribuyó el suceso violento a estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

La secretaria de salud del Cauca, Carolina Camargo confirmó que, “tenemos el ingreso por heridas de esquirlas de pacientes al hospital de Suárez, incluidos un menor de cinco años, otro de nueve y tres niñas de nueve y 12 años con lesiones que pueden ser manejadas ahí”.

La funcionaria explicó que como urgencia vital fueron remitidos a centros asistenciales de mayor complejidad en Cali un menor de siete años y un adulto de 55.

Entre tanto, la Tercera División explicó que mantienen la ofensiva en el territorio tras los ataques que perpetró el grupo delincuencial con el empleo de drones para el lanzamiento de explosivos.

“La reacción de las tropas sumado al apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana permitió repeler la agresión e identificar el punto de lanzamiento de los explosivos”.

La Fuerzas Militares condenaron el uso cargas detonantes y drones por parte de las estructuras terroristas que continúan afectando a la población civil.

Esta situación se suma a las 200 familias confinadas por combates registrados desde tempranas horas en la zona de Playa Rica.

La alcaldía de Suárez manifestó que los graves hechos en esta vereda limitaron la movilidad de los núcleos familiares dejando, desafortunadamente, a la comunidad en alto riesgo en lo referente a la integridad y bienestar.

“Hacemos un llamado a los actores armados involucrados en la confrontación para que respeten estrictamente los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario”, afirmó la administración municipal.

Así mismo, solicitó a los organismos internacionales, agencias humanitarias y entidades garantes de los Derechos Humanos intervenir y hacer acompañamiento en la difícil situación.

La alcaldía puntualizó en el llamado a los actores armados a dejar por fuera del conflicto a la población civil.

El Ejército mantiene la ofensiva en este territorio del norte del Cauca para restablecer el orden público.