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23 abr 2026 Actualizado 14:19

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“Iván Cepeda y Abelardo actúan igual, se disfrazan de una fachada ideológica”: Juan Manuel Galán

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Juan Manuel Galán habló sobre un hipotético escenario en el que Paloma Valencia no pase a segunda vuelta y un posible apoyo a alguno de los candidatos.

Juan Manuel Galán y Jerome Sanabria hablan sobre el apoyo a candidatos en segunda vuelta

Juan Manuel Galán y Jerome Sanabria hablan sobre el apoyo a candidatos en segunda vuelta

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