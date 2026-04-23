“Iván Cepeda y Abelardo actúan igual, se disfrazan de una fachada ideológica”: Juan Manuel Galán
En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Juan Manuel Galán habló sobre un hipotético escenario en el que Paloma Valencia no pase a segunda vuelta y un posible apoyo a alguno de los candidatos.
Juan Manuel Galán y Jerome Sanabria hablan sobre el apoyo a candidatos en segunda vuelta
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