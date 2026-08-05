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05 ago 2026 Actualizado 11:53

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¿Qué recuerda de la radio y televisión con la imagen de Alfonso Lizarazo?

Opine de nuestro tema del día en 6AM W con Julio Sánchez Cristo.

¿Por qué se retiró Alfonso Lizarazo de Sábados Felices? Estuvo al frente del programa más de 20 años

¿Por qué se retiró Alfonso Lizarazo de Sábados Felices? Estuvo al frente del programa más de 20 años

¿Por qué se retiró Alfonso Lizarazo de Sábados Felices? Estuvo al frente del programa más de 20 años
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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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