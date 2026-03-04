Acabar la Paz Total y reactivar las órdenes de captura, los ejes en seguridad de Juan Manuel Galán

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con Dos Puntos, los precandidatos presidenciales Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y David Luna, quienes participarán en La Gran Consulta por Colombia, expusieron sus propuestas en materia de seguridad en caso de que lleguen a la Casa de Nariño.

Galán destacó que lo que les propone La Gran Consulta a los colombianos es “un equipo de trabajo”, pero también recordó que los colombianos tienen la oportunidad de salir “del hoyo negro” en el que están hace 200 años: “pensar diferente significa matarnos”.

Ante eso, puntualizó que, con el paso de las campañas y del Gobierno, el discurso político “está en escalamiento y es cada vez más agresivo”, especialmente entre los dos espectros políticos de izquierda y derecha.

“Estamos autocondenándonos a elegir entre dos extremos. La Gran Consulta es la salida para romper esa condena y buscar un gobierno distinto, que pueda gobernar y entregar resultados”, dijo.

Propuestas en seguridad de Juan Manuel Galán

El líder del Nuevo Liberalismo fue contundente al señalar que, si es elegido presidente, el 7 de agosto se acaba la Paz Total y se reactivan las órdenes de captura a los líderes de las bandas criminales.

Reactivar la flota de helicópteros MI-17

Ir por la plata de las disidencias y el Clan del Golfo : “hay que ir por los contadores, que son los difíciles de reemplazar. Esa plata es para contribuirle a la gente, vías terciarias, internet de alta velocidad”.

: “hay que ir por los contadores, que son los difíciles de reemplazar. Esa plata es para contribuirle a la gente, vías terciarias, internet de alta velocidad”. Reforma a la justicia para simplificar procesos de alto impacto (robos, extorsiones, etc)

Críticas a Gustavo Petro por sus comentarios contra el proceso electoral

Galán aseguró que los cuestionamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, al proceso y las garantías electorales “deslegitiman las elecciones”, más cuando deja entrever que son “un fraude”.

“Por ese tipo de declaraciones irresponsables del Gobierno, quemaron a dos personas en Gamarra”, indicó.

Escuche la entrevista completa con Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y David Luna aquí:

