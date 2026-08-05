Carolina Gómez y Miller Soto serán los presentadores de la posesión de Abelardo de la Espriella

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Se conocen los nombres de los presentadores oficiales de la posesión de Abelardo de la Espriella

Fuentes confirmaron a Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, los nombres de los presentadores oficiales de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República el próximo viernes, 7 de agosto.

Tal y como se había conocido hace algunos días, la campaña del presidente electo decidió que la trasmisión de televisión y distribución de la posesión estará a cargo de RCN Televisión.

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De este modo, Sánchez Cristo, director de 6AM W, pudo confirmar que los presentadores serán los dos voceros del presidente electo, Carolina Gómez y Miller Soto.

“Ellos son la voz del presidente, los speakers of the house”, dijo Julio Sánchez, afirmando que ambos tienen la absoluta experiencia para este nuevo reto.

Carolina Gómez, nacida en Arauca, es una de las presentadoras de Red+ Noticias, el noticiero de Claro en Colombia durante seis años.

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Por su parte, el guajiro Miller Soto, es abogado, máster en Administración Pública, escritor, asesor, doctor en Derecho y Economía de la Empresa, y vocero del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ante los medios y la ciudadanía.