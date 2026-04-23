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Caso de Julián Bedoya es peor que el de Juliana Guerrero, prescripción es culpa de Fiscalía: Juvinao

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La representante Catherine Juvinao estuvo en 6AM W de Julio Sánchez Cristo, quien afirmó que el caso del abogado Julián Bedoya, está a menos de 70 días para que pase prescripción. Cabe mencionar que está siendo investigado por presuntas irregularidades en la obtención de su título como abogado.

“El caso prescribiría el próximo 2 de julio si no se avanza en una decisión de fondo, pese a que ya han pasado varios años desde que se iniciaron las denuncias.” Afirmó la representante.

Siete condenas y un proceso sin fallo: Catherine Miranda

Uno de los puntos más críticos, según Juvinao, es que, mientras siete personas vinculadas al caso ya fueron condenadas por la justicia, el proceso contra Bedoya sigue sin resolución.

Entre los condenados se encuentran directivos y profesores que habrían participado en las irregularidades dentro de la Universidad de Medellín, lo que, según la denuncia, evidencia la gravedad de los hechos investigados.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: