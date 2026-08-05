Recordando a Alfonso Lizarazo: entrevistas con Julio Sánchez Cristo y su paso por Caracol Radio

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El mundo de la radio y la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de Alfonso Lizarazo, creador y presentador del emblemático programa Sábados Felices, uno de los espacios de humor más importantes en la historia de la televisión colombiana.

Antes de convertirse en un referente de la televisión, Lizarazo construyó una destacada trayectoria en la radio. Su carrera en los medios comenzó en 1958, cuando el reconocido periodista Julio Nieto Bernal descubrió su talento y le abrió las puertas de Caracol Radio.

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Con el paso de los años asumió la dirección de Radio 15, una emisora que logró conectar con las nuevas generaciones y se convirtió en una vitrina para la música de la época.

Su voz, estilo y capacidad para comunicar lo consolidaron como una de las figuras más reconocidas de la radiodifusión colombiana.

Además de su trabajo como locutor y presentador, Alfonso Lizarazo fue el creador del Festival Internacional del Humor, un evento que reunió a artistas y humoristas de diferentes países y que marcó una época en el entretenimiento nacional.

También fue representante artístico del cantante argentino Diego Verdaguer, ampliando su influencia en la industria del espectáculo.

En los últimos años de su vida residió en el norte de Barranquilla; allí permaneció por recomendación médica debido a su estado de salud y continuó participando en diferentes actividades culturales y sociales de la ciudad, manteniendo un estrecho vínculo con la comunidad barranquillera.

Aunque el programa que lo inmortalizó terminó llamándose Sábados Felices, sus orígenes se remontan a Los Campeones de la Risa, un formato que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el espacio humorístico más longevo de la televisión colombiana.

En aquella época también coincidió con figuras como Fernando González Pacheco, quien lideraba Operación Ja Ja, una era en la que gran parte del entretenimiento se hacía en vivo, con improvisación y un enorme despliegue de talento.

Reviva aquí las entrevistas que Alfonso Lizarazo concedió a Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio y algunos de los momentos más memorables de su paso por la radio colombiana.

Reviva la entrevista de Julio Sánchez Cristo con Alfonso Lizarazo

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Alfonso Lizarazo, la voz de Caracol Radio