Somos el epicentro de la economía circular en América Latina y el mundo: gerente de Ibagué Limpia

Ibagué

La Cumbre Glocal de Economía Circular – NOVA NEXT SUMMIT es una plataforma de alto nivel que busca acelerar la transición hacia modelos sostenibles mediante el intercambio de conocimiento técnico, inversión estratégica, cooperación internacional y acciones concretas desde lo local.

Según Milton Restrepo, gerente de Ibagué Limpia e impulsor de esta cumbre, la capital del Tolima será el epicentro del diálogo global en economía circular durante los días 21, 22 y 23 de abril de 2026 en el Panóptico, ubicado en la zona centro de la capital del Tolima.

“Ibagué fue escogida por la OCDE para que se convierta en la ciudad circular de América Latina, pero además nos han comunicado que la alcaldesa, Johana Aranda, ha sido seleccionada como la alcaldesa campeona de inclusión para la OCDE, reconocimiento que no se había tenido en América Latina”, resaltó Milton Restrepo.

El gerente de Ibagué explicó también que Ibagué fue escogida por estar en el corazón de Colombia, por ser una ciudad intermedia “Hoy se habla de la primera zona franca de economía circular de América Latina, la segunda del mundo después de Barcelona y esta será en Ibagué, además llegarán inversionistas de países que ven que la ciudad está de moda en la agenda internacional.

“¿Por qué la OCDE escogió a Ibagué? nuestros ancestros diseñaron el producto e circular más importante del mundo, milla cero porque los productos son de acá, vuelve a la naturaleza y parece que este mensaje les caló porque dijeron queremos ir a Ibagué”, mencionó.

En la Cumbre de Economía Circular se espera que participen representantes de 40 países, cerca de 70 alcaldes de América Latina y de Europa, exministros, delegados de la Comisión Europea, organismos multilaterales, académicos, organizaciones sociales e invitados que le hablarán al mundo desde Ibagué.

La directora de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Ibagué – El Espinal, Patricia Izquierdo, manifestó que es un honor para la institución de educación superior hacer parte de esta cumbre porque la UCC “piensa y respira sostenibilidad, esa gran sombrilla que tenemos a través de la economía circular y lo hacemos de muchas formas, somos la primera universidad en Colombia en presentar lo que se hace en 14 ciudades el informe de sostenibilidad, además todos los programas tienen una transversalización hacia el desarrollo sostenible. Me alegra mucho que nuestra ciudad sea la organizadora de este evento”.

Por su parte, Donatella Montalvo, directora de la Organización de los Estados Iberoamericanos en Colombia, destacó que son meses de trabajo para que una ciudad intermedia como Ibagué le hable al mundo de economía circular “En la COP30, en ese gran escenario mundial se presentó lo que va a ser esta gran cumbre, además se presentó el manifiesto de alcaldes y alcaldesas para la economía circular, además desde Bogotá se activaron las dinámicas para dar ese impulso para esta cumbre tenga un grane éxito”.

Además, resaltó que Ibagué estará en el centro de las miradas del mundo no solo por la realización de la cumbre, sino por sus invitados de los sectores privados, públicos y educativos, también por las reflexiones “Ibagué se posionará como un gran referente regional y mundial para la economía circular, por lo que estamos encantados de entregar todo nuestro apoyo”.

Juan Manuel Revuelta, CEO de Finnova Foundatión, aseguró que luego de la cumbre habrá un día después en el que se deberá hablar que Ibagué es un laboratorio de buenas prácticas para identificar los proyectos que serán impulsados con recursos de organizamos internacionales.

“Ibagué Limpia es una empresa super dinámica y que tiene su gerente, además un equipo de trabajo que ante un reto que parecía imposible, han trabajado sin descanso y ante dificultades y nos han traído aquí. Todos debemos lanzar el mensaje de ser el responsable con el planeta”, sostuvo Juan Manuel Revuelta, CEO de Finnova Foundatión.

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Finalmente, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, indicó que la ciudad está lista para grandes eventos “Vamos a hablar duro, de un tema de que no tiene color, no es de derecha, ni de izquierda, ni de ricos, ni de pobres, es de todos los que estamos preocupados por este planeta”.

Aranda resaltó que Ibagué se va a convertir en un laboratorio de economía circular para el mundo entero “Vamos a entregar unos premios a nivel internacional y nacional, manejo de aguas residuales, residuos sólidos, infraestructura sostenibles y una de las obligaciones para quien se gana estos premios es que se desarrollen los pilotos en Ibagué”.