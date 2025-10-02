Augura presenta el trabajo del sector bananero colombiano en la Fruit Attraction Madrid 2025

Medellín

Con tres conferencias, el presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, Emerson Aguirre, está presentando durante esta semana en Madrid, España, el trabajo que adelanta este gremio por la economía del país por medio de este producto de exportación.

Augura representa actualmente el 70 por ciento de las hectáreas de banano de exportación cultivadas en Colombia y participa en la decimoséptima edición de Fruit Attraction, la feria internacional líder en el sector hortofrutícola que, organizada por IFEMA MADRID Y FEPEX, se celebrará en Madrid.

¿Qué exposiciones ha tenido Augura?

Durante la Fruit Attraction 2025, que se adelanta esta semana en Madrid, Augura ha tenido la participación en tres conferencias como ponente, una de ellas sobre cómo preservar la integridad comercial con el fortalecimiento de la seguridad y la trazabilidad en las cadenas de exportación del banano.

Participó, adicionalmente, en la conferencia titulada “La Huella Social de la Producción Bananera”, en la que se explicó el rol del sector en la construcción de comunidades resilientes e inclusivas.

En este jueves, la conferencia se refirió a la distribución justa del valor, como un camino hacia la responsabilidad compartida.

El concepto general que ha tenido augura durante esta semana es “no exportamos solo banano: exportamos oportunidades y desarrollo para Colombia”.

Emerson Aguirre, presidente de Augura, indicó que durante esta semana Augura está mostrando al mercado europeo, cómo el banano colombiano se ha consolidado como un producto sostenible, competitivo y socialmente responsable.

Expresó que “nuestra presencia en Fruit Attraction Madrid 2025 es una oportunidad para continuar reafirmando el compromiso del gremio con la sostenibilidad, un comercio responsable, seguro y donde a través del precio se reconozcan estos esfuerzos. El banano de Colombia no es solo una fruta, es desarrollo, empleo digno y protección ambiental”.

El objetivo de Augura en este tipo de eventos es fortalecer la presencia del banano colombiano en Europa y posicionarlo como un producto con alto valor agregado.

¿Qué tanto banano exporta Colombia?

Anualmente, Colombia produce cerca de 2 millones de toneladas de la fruta y las exportaciones superan los mil millones de dólares, con cifras a 2024.

En volumen, es el primer producto agrícola de exportación del país, generando impacto en más de 200 mil familias y aporta cerca del siete por ciento del Producto Interno Bruto Agrícola nacional.

Ha servido este espacio internacional para mostrar “el motor de desarrollo social y ejemplo de sostenibilidad, así como visibilizar el impacto económico, ambiental y social del sector, y poner de manifiesto, los retos derivados de la sobre certificación y los costos logísticos de seguridad que afectan la competitividad global”, explicó Augura.

¿Cómo se sitúa Colombia como exportador de banano?

Nuestro país es el quinto exportador de banano en el mundo y hacia la Unión Europea se despacha el 69,5 por ciento de las exportaciones. Junto con Estados Unidos, Reino Unido y China, son los lugares a donde se envía este producto desde nuestro país.

¿Cómo está el sector en términos laborales?

Desde Augura explicaron que hoy esta industria genera cerca de 50 mil empleos directos y 150 mil empleos indirectos, con la totalidad de formalidad laboral.

Los salarios de estos trabajadores son el 75 por ciento por encima del mínimo legal vigente y beneficios extralegales en educación, salud, vivienda y transporte.

Además, hay un 92 por ciento de sindicalización, luego de cuatro décadas de relaciones laborales estables, bajo protestas y acuerdos gracias al diálogo entre las partes.

¿En temas ambientales, cómo actúa el gremio?

Actualmente, en Colombia se tienen más de 102.000 árboles sembrados, 6.000 hectáreas de carbono neutro e implementación de programas de gestión de envases y residuos.

Además, hay 17 fuentes hídricas en conservación y más de 2.900 hectáreas de flora y fauna protegidas.

Cabe recordar que Augura, como entidad gremial, agrupa a más de 600 pequeños y medianos productores de banano de Antioquia y Magdalena.