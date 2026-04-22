Se agita el pulso por el nuevo muelle turístico de Buenaventura

Se abre el debate por la administración del nuevo muelle turístico de Buenaventura, por el malestar que ha generado entre sectores sociales y el Gobierno Nacional que el espacio haya quedado nuevamente en manos de la Gobernación del Valle del Cauca.

El líder social Leonard Rentería aseguró que la comunidad había logrado recuperar este activo estratégico para la ciudad, por lo que considera que la decisión de la Dirección General Marítima representa un retroceso.

“Buenaventura dio la lucha para que el embarcadero turístico volviera y arrebatárselo a la Gobernación del Valle del Cauca. Ahora resulta que un espacio que Invías tenía, se lo pasa a Dimar y finalmente terminan devolviéndole a la Gobernación un espacio que se le quitó. Terminamos premiando a quienes nos tienen la bota sobre el cuello y nos vienen asfixiando”, señaló a través de sus cuenta de X.

A estas críticas se sumó el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que el muelle había sido entregado a la administración anterior de Buenaventura con el propósito de beneficiar a la comunidad. Sin embargo, aseguró que la actual alcaldesa lo devolvió a la gobernadora Dilian Francisca Toro, porque, según dijo, es afín a su proyecto político.

El mandatario también advirtió sobre el riesgo de que el muelle sea entregado en concesión a privados y actores externos.

En contraste, desde la Gobernación del Valle destacaron que las obras del embarcadero ya superan el 90% de avance y que su entrega está prevista entre el 15 y el 30 de junio de 2026.

El proyecto, que busca impulsar el turismo y dinamizar la economía local, cuenta con una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos y ampliará la capacidad del muelle de 18 a 56 posiciones de amarre, incluyendo espacios para embarcaciones turísticas, comunidades locales y un buque de la Armada que funcionará como atractivo para eventos.