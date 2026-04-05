Denuncian que disidentes obligaron a personal de la salud a atender un herido en zona rural de Tuluá
Autoridades alertan que médico, auxiliar y conductor de ambulancia fueron llevados a la fuerza desde un puesto de salud de Barragán a una finca.
Tuluá
Hay preocupación en Tuluá por la seguridad del personal médico, luego de que autoridades revelaran que trabajadores de la salud habrían sido obligados por hombres armados a prestar atención a un disidente herido en una zona apartada.
El secretario de Gobierno Martín Hincapié rechazó lo ocurrido y advirtió que situación pone en riesgo la vida de los profesionales, que pueden quedar en medio de combates.
“Fueron sacados de su sitio el conductor de la ambulancia, el médico y el auxiliar, de manera obligada por actores armados, quienes los llevaron a una finca. Allí los obligaron a atender a una persona herida de bala, presuntamente en medio de confrontaciones entre dos grupos de disidencias”, señaló.
El funcionario hizo un llamado a los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a no involucrar a la misión médica en este tipo de acciones, insistiendo en que el personal de salud debe poder ejercer su labor sin presiones ni amenazas.
“Suficiente es que, a veces, un médico, una enfermera o personal de la salud quieran ir a prestar los servicios. ¿Cómo, si ni siquiera se respetan los mínimos del conflicto armado? Eso es lo que nos tiene preocupados. Por eso queremos hacer un llamado e incluso pedir la intervención de entes del orden nacional e internacional”, agregó.
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Finalmente, Hincapié pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para reforzar la seguridad en la zona, aumentando la presencia de la fuerza pública y garantizando la protección tanto de la comunidad como del personal médico.