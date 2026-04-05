Denuncian que disidentes obligaron a personal de la salud a atender un herido en zona rural de Tuluá

Autoridades de Tuluá piden al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para reforzar la seguridad en la zona rural del municipio. Foto Relacionada.

Tuluá

Hay preocupación en Tuluá por la seguridad del personal médico, luego de que autoridades revelaran que trabajadores de la salud habrían sido obligados por hombres armados a prestar atención a un disidente herido en una zona apartada.

El secretario de Gobierno Martín Hincapié rechazó lo ocurrido y advirtió que situación pone en riesgo la vida de los profesionales, que pueden quedar en medio de combates.

“Fueron sacados de su sitio el conductor de la ambulancia, el médico y el auxiliar, de manera obligada por actores armados, quienes los llevaron a una finca. Allí los obligaron a atender a una persona herida de bala, presuntamente en medio de confrontaciones entre dos grupos de disidencias”, señaló.

El funcionario hizo un llamado a los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a no involucrar a la misión médica en este tipo de acciones, insistiendo en que el personal de salud debe poder ejercer su labor sin presiones ni amenazas.

“Suficiente es que, a veces, un médico, una enfermera o personal de la salud quieran ir a prestar los servicios. ¿Cómo, si ni siquiera se respetan los mínimos del conflicto armado? Eso es lo que nos tiene preocupados. Por eso queremos hacer un llamado e incluso pedir la intervención de entes del orden nacional e internacional”, agregó.

Finalmente, Hincapié pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para reforzar la seguridad en la zona, aumentando la presencia de la fuerza pública y garantizando la protección tanto de la comunidad como del personal médico.