Toros dominó a Paisas y quedó a un triunfo del título de la Liga Profesional de Baloncesto

Toros del Valle dio un paso decisivo hacia el campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto 2026-I. El conjunto vallecaucano derrotó 110-80 a Paisas de Medellín en el segundo juego de la final disputado en el Coliseo Evangelista Mora y tomó ventaja de 2-0 en la serie, quedando a una sola victoria de conquistar el primer título nacional bajo su actual denominación.

Ante más de 3.300 espectadores, el equipo dirigido por Bernardo Fitz González mostró una versión sólida tanto en defensa como en ataque y logró marcar diferencias desde los primeros minutos del compromiso. A diferencia del primer partido, que se definió en tiempo extra, el segundo encuentro tuvo un claro dominio del conjunto local, que nunca estuvo en desventaja en el marcador.

Toros comenzó el partido con un parcial de 8-0 que le permitió asumir el control del juego. Aunque Paisas encontró respuestas a través de David Ojeda, Marcus Weathers y Davion Bailey, los locales mantuvieron el ritmo ofensivo y cerraron el primer cuarto con ventaja de 26-18.

La diferencia se amplió en el segundo periodo gracias al aporte de la rotación. Leonardo Salazar, Hayner Montaño y Cristian Solís fueron fundamentales para sostener la intensidad del equipo. Solís firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada con 12 puntos y 11 rebotes, contribuyendo a que Toros ganara el parcial 32-22 y se fuera al descanso arriba 58-40.

En la segunda mitad, el equipo vallecaucano mantuvo el control del partido. El tercer cuarto terminó 28-21 a favor de los locales y permitió ampliar la ventaja ante un rival que no logró encontrar soluciones para frenar las transiciones ofensivas ni la efectividad de Toros cerca del aro.

Con el encuentro prácticamente resuelto, el último periodo sirvió para ratificar el dominio de los caleños. El equipo superó la barrera de los 100 puntos cuando todavía restaban más de seis minutos por jugar y Bernardo Fitz González pudo dar minutos a gran parte de su nómina sin que disminuyera la intensidad colectiva.

Uno de los aspectos más destacados del triunfo fue el rendimiento colectivo. Toros distribuyó su producción ofensiva entre varios jugadores y volvió a mostrar la profundidad de una plantilla que ha sido una de las fortalezas del equipo durante toda la temporada.

SaQuan Singleton volvió a ser una de las figuras del compromiso con 14 puntos, ocho rebotes y siete asistencias. También destacaron Samuel Mojica, Leonardo Salazar, y Hayner Montaño en una noche en la que el conjunto vallecaucano volvió a imponer condiciones en ambos costados de la cancha.

Con este resultado, Toros tomó ventaja de 2-0 en la serie final y quedó a un triunfo de alcanzar el campeonato. La definición se trasladará ahora a Medellín, donde el próximo sábado 06 de junio se disputará el tercer partido. Paisas estará obligado a ganar para extender la serie, mientras que Toros buscará cerrar la final y completar la mejor temporada de su historia reciente con la obtención del título.