Crisis de la salud golpea a la Fundación Valle del Lili en Cali

Cali

La situación financiera de la Fundación Valle del Lili fue expuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien aseguró que la institución está recibiendo cerca de 20 mil millones de pesos menos al mes frente a lo facturado.

El líder del Centro Democrático indicó que, debido a este déficit, la institución médica solo tendría caja para operar durante unos meses, lo que genera preocupación en el sector salud.

La jefe de la dependencia en el departamento, María Cristina Lesmes, confirmó que lo revelado por el exmandatario refleja la realidad no solo de la clínica, sino de todas las instituciones de salud del país, tanto públicas como privadas.

“Hemos tratado de sobrevivir y tenemos todas las instituciones públicas y privadas en una situación muy difícil haciendo contención de la demanda, tratando de no incrementar la cartera. Las privadas y las públicas sobreviviendo como podemos con una deuda a proveedores inmensamente grande y con una deuda financiera que se está tragando todas las que, el ministro publica como utilidades. Entonces lo que dice el expresidente Uribe es cierto, Valle del Lili está pasando trabajos, pero no solamente esa clínica”, señaló la funcionaria.

La funcionaria explicó que los centros médicos están recibiendo pagos sobre la facturación muy por debajo de lo que corresponde.

“Estamos recibiendo pagos sobre facturación cercanos al 50, máximo al 60% de lo facturado. Hay una norma nacional que debe pagarse el 80% de lo facturado y el 20% debe esperar los procesos de auditoría y de glosas”, agregó.

La posible afectación de la clínica tendría consecuencias directas no solo para Cali, sino para todo el país, debido a su alta capacidad instalada, sus estándares de calidad, su tecnología de punta y su liderazgo en servicios especializados de alta complejidad dentro del sistema de salud.

“Es la institución que más camas tiene en la región, son 720 camas de las cuales hay un número muy importante de camas de UCI. Tiene tecnologías que son exclusivas de Valle del Lili como un cuidado intensivo que se hace a través de la sangre que se llama el ECMO, solo lo tiene Valle del Lili. Es la institución que más órganos trasplanta y es la que tiene, para el departamento, la más alta capacidad de oferta”, detalló.

Asimismo, Lesmes alertó que en el departamento se reportan más de 1.300 puestos de trabajo perdidos en el sector, así como retrasos superiores a 90 días en el pago a especialistas, lo que ha provocado la salida de personal médico.

Ante este panorama, las autoridades departamentales preparan reuniones con interventores y actores del sistema de salud para buscar soluciones que permitan mejorar el flujo de recursos, garantizar la continuidad de los tratamientos y evitar un colapso en la red hospitalaria del Valle del Cauca.