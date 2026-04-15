Implementan medidas en Guachené Cauca para frenar la violencia generada por pandillas

La problemática fue abordada en una mesa interinstitucional por la seguridad del norte del Cauca, con presencia del gobierno departamental, delegados del Gobierno Nacional.Crédito: Alcaldía de Guchené.

Guachené -Cauca

En Guachené, Cauca, comenzaron a implementar medidas para afrontar la crisis humanitaria generada por la violencia de pandillas que deja más de 10 víctimas mortales y más de 100 personas desplazadas.

Las autoridades locales denunciaron que solo en el corregimiento de Obando, son 25 las familias, compuestas por más de 100 personas, desplazadas como consecuencia de los hechos de violencia y homicidios.

En los primeros 4 meses del año se registran 14 asesinatos en Guachené, 6 más que en el mismo periodo del 2025.

Ante la situación, el comandante de la Policía Cauca, coronel Yerson Bedoya, explicó que se reforzaron las medidas de seguridad.

“Con el Ejército nacional estamos realizando patrullajes veredas de Obando, 5 y 6 y los respectivos controles en las vías y apoyamos los ejercicios de inversión social por parte de la alcaldía y acciones de prevención”, dijo el oficial.

La problemática fue abordada en una mesa interinstitucional por la seguridad del norte del Cauca, con presencia del gobierno departamental, delegados del Gobierno Nacional y mandatarios locales de esta región, donde se decidió aumentar el pie de fuerza y los patrullajes en los puntos críticos para evitar alteraciones al orden público.

Sin embargo, en las últimas horas se registró el homicidio con arma de fuego de dos personas en zona rural de Santander de Quilichao. La situación de seguridad sigue siendo crítica.