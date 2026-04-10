La Reforma Agraria ha entregado 1.8 millones de hectáreas a 521.000 víctimas del conflicto

El Gobierno nacional, ha entregado, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un total de 145.592 hectáreas (ha) a 263.800 personas que hacen parte de la población víctima en el territorio nacional.

“Una realidad concreta es que, durante 18 años, las tierras destinadas a la reparación de víctimas han estado invadidas por distintos actores. Hoy, hemos formalizado y entregado más de 1.823.000 hectáreas a familias víctimas, permitiéndoles reconstruir su vida lejos de la guerra”, remarcó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman.

Vichada ha sido del departamento donde el Gobierno nacional ha entregado la mayor cantidad de hectáreas: 29.614. Le siguen Meta, con 28.033 ha, Valle del Cauca, con 11.537 ha; Cesar, con 10.181 ha; Casanare, con 6.497 ha; La Guajira, con 6.196 ha; Cauca, con 5.731 ha; Huila, con 5.448 ha; Nariño, con 5.389 ha, y Magdalena, con 5.207.

El trabajo de la Agencia en materia de entregas se ha extendido a 30 departamentos del país. Algunos de ellos, además de los ya mencionados, son Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Norte de Santander, Putumayo, Quindío y Risaralda.

El departamento con el mayor número de víctimas beneficiadas con la entrega de tierras es Cauca, con 102.724 personas. Luego están Nariño, con 31.028; Huila, con 24.624; Caldas, con 19.575, y Magdalena, con 16.668.

Trabajo de formalización

La ANT, con sus equipos de profesionales comprometidos en las distintas regiones de Colombia, les ha formalizado 1.677.418 hectáreas a 257.493 personas víctimas.

Amazonas es el departamento con más hectáreas formalizadas: 587.129. Le siguen Putumayo, con 238.871 ha; Vichada, con 162.598 ha; Caquetá, con 157.460 ha; Cauca, con 130.479 ha; Nariño, con 107.906 ha; Meta, con 73.471 ha; Guainía, con 65.347 ha; Vaupés, con 58.978 ha, y Antioquia, con 15.686 ha.

Cesar es el departamento con más víctimas beneficiadas (48.532) en los procesos de formalización. Después están Nariño (29.024), Vichada (28.734), La Guajira (22.145) y Amazonas (20.369).

El trabajo adelantado por la Agencia en formalización de predios se ha extendido a toda la geografía nacional, incluida la capital Bogotá.