En menos de 15 días disidencias intentaron tres ataques con explosivos en Corinto, Cauca

Las cargas fueron encontradas y desactivadas particularmente en las veredas Miravalle, San Rafael y el Barranco. Crédito: Ejército Nacional.

Corinto - Cauca

Hay preocupación en el municipio de Corinto, al norte del Cauca, por el accionar de grupos armados ilegales que pretendieron, en menos de 15 días, perpetrar 3 ataques con explosivos, afortunadamente frustrados por el Ejército Nacional.

Con la desactivación, en zona rural, por parte de las tropas de la Brigada 29 de por los menos de cinco cargas detonantes, se logró evitar afectaciones para la población civil y los uniformados.

Las cargas fueron encontradas y desactivadas particularmente en las veredas Miravalle, San Rafael y el Barranco.

La Tercera División del Ejército Nacional manifestó que los artefactos que tenían amplio poder destructivo, al parecer, fueron instaladas por la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, con el objetivo de contener el avance operativo y ofensivo de las unidades militares, además de seguir generando temor y zozobra en la población.

“Solo en la vereda Miravalle, en los últimos ocho días fueron destruidas controladamente tres de esas cargas detonantes”, explicó la institución militar.

Además, manifestó que las comunidades campesinas e indígenas, que a diario transitan por los corredores rurales donde se encontraron los explosivos, ahora puede movilizarse con tranquilidad.

La Tercera División puntualizó que con cada uno de los elementos destruidos controladamente se le resta capacidad criminal de las disidencias de las Farc que persisten en su intención de afectar a los colombianos con métodos de guerra no convencionales.