Tres vehículos hurtados en la vía Panamericana fueron recuperados en por el Ejército en el Cauca

Las cargas y vehículos fueron devueltos a sus propietarios. Crédito: Ejército Nacional.

Santander de Quilichao - Cauca

El Ejército Nacional frustró una acción delictiva de hombres armados que habían hurtado tres vehículos de carga pesada en la vía Panamericana del norte del Cauca.

Se trata de una tractomula cargada con 35 toneladas de cemento, un camión cisterna que conducía gasolina y un vehículo tipo furgón asaltados en zona rural de Santander de Quilichao.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se concentró en el sector de Lomitas Abajo, en el corredor estratégico que conecta con el corregimiento de Timba, donde, “la presión de las tropas de la Brigada 29 obligó a los delincuentes a abandonar los automotores”, señaló la institución.

El comandante de la Brigada 29, coronel brigadier general Diego Jaramillo Muñoz afirmó que, “las tropas localizaron a los conductores de los tres vehículos, quienes resultaron ilesos y recibieron acompañamiento inmediato para garantizar su integridad”.

También explicó que, tras asegurar el área, las unidades militares restablecieron el tránsito en este importante eje vial del norte del Cauca”.

Las autoridades investigan si tras el suceso delictivo estaría grupos armados al margen de la ley que operan en las zona.

Comunidades del norte del Cauca exigieron medidas preventivas y no reactivas, que permitan anticipar este tipo de sucesos.