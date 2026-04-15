El Ejército Nacional neutralizó en el sur del Cauca un área preparada con material explosivo

En el lugar fueron hallados 11 dispositivos explosivos improvisados y 19 artefactos explosivos abandonados. Crédito: Ejército Nacional.

El Tambo - Cauca

En desarrollo de operaciones militares el Ejército Nacional ubicó 30 artefactos explosivos en zona rural de El Tambo, Cauca, que al parecer, habían instalado estructuras al servicio de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ para atacar a la Fuerza Pública y la población civil.

Los hechos se registraron en el corregimiento de La emboscada, en el sector conocido como la parte alta de El Filo.

De acuerdo con la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro, “en el lugar fueron hallados 11 dispositivos explosivos improvisados y 19 artefactos explosivos abandonados, que pertenecerían a la Compañía Fardey Díaz, de la estructura Carlos Patiño, grupo armado organizado que delinque en esta zona del suroccidente del país”.

El comandante de esta unidad, coronel José María Garzón, explicó que tras la ubicación del área se activaron todos los protocolos de seguridad sin afectaciones para las tropas y los civiles.

“Se adelantará el procedimiento de destrucción controlada con las capacidades del equipo especializado en manejo de explosivos, mientras se informa a la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial correspondiente”, resaltó el oficial.

El Ejército puntualizó, que el hallazgo del material representa un resultado de alto valor estratégico que permite anticiparse a una amenaza real en un corredor donde estas estructuras ilegales intentan mantener su accionar violento mediante el empleo indiscriminado de explosivos.