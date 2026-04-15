Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 abr 2026 Actualizado 14:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Popayán

El Ejército Nacional neutralizó en el sur del Cauca un área preparada con material explosivo

En la zona se encontraron 30 artefactos que, al parecer, fueron instalados por estructuras al servicio de las disidencias de Mordisco para atacar a la Fuerza Pública y afectar a la población civil.

En el lugar fueron hallados 11 dispositivos explosivos improvisados y 19 artefactos explosivos abandonados. Crédito: Ejército Nacional.

En el lugar fueron hallados 11 dispositivos explosivos improvisados y 19 artefactos explosivos abandonados. Crédito: Ejército Nacional.

En el lugar fueron hallados 11 dispositivos explosivos improvisados y 19 artefactos explosivos abandonados. Crédito: Ejército Nacional.

Richar Vidal

Popayán

El Tambo - Cauca

En desarrollo de operaciones militares el Ejército Nacional ubicó 30 artefactos explosivos en zona rural de El Tambo, Cauca, que al parecer, habían instalado estructuras al servicio de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ para atacar a la Fuerza Pública y la población civil.

Los hechos se registraron en el corregimiento de La emboscada, en el sector conocido como la parte alta de El Filo.

De acuerdo con la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro, “en el lugar fueron hallados 11 dispositivos explosivos improvisados y 19 artefactos explosivos abandonados, que pertenecerían a la Compañía Fardey Díaz, de la estructura Carlos Patiño, grupo armado organizado que delinque en esta zona del suroccidente del país”.

Más información

El comandante de esta unidad, coronel José María Garzón, explicó que tras la ubicación del área se activaron todos los protocolos de seguridad sin afectaciones para las tropas y los civiles.

“Se adelantará el procedimiento de destrucción controlada con las capacidades del equipo especializado en manejo de explosivos, mientras se informa a la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial correspondiente”, resaltó el oficial.

El Ejército puntualizó, que el hallazgo del material representa un resultado de alto valor estratégico que permite anticiparse a una amenaza real en un corredor donde estas estructuras ilegales intentan mantener su accionar violento mediante el empleo indiscriminado de explosivos.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir