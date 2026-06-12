“Aceptar los resultados es el deber de los candidatos”: Registrador Hernán Penagos desde Medellín

Medellín, Antioquia

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, desde la ciudad de Medellín, se refirió a las garantías electorales para la segunda vuelta presidencial. Según el funcionario, se están adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad del proceso electoral: acompañamiento judicial, seguimiento GPS, instalación anticipada del Puesto de Mando Unificado, mesas de justicia en cada puesto de votación para recibir denuncias en tiempo real, exposición y verificación pública del código fuente del software electoral, presencia de testigos de todas las campañas en cada mesa, publicación inmediata de actas y múltiples canales para presentar reclamaciones.

De acuerdo con Penagos, todas las garantías electorales están dadas para que las campañas políticas y los propios candidatos “respeten los resultados y para que la ciudadanía tenga absoluta tranquilidad de que se trata de un proceso electoral donde serán las mayorías de Colombia las que decidan quién será su próximo presidente de la República”.

Asimismo, envió un mensaje tanto a la campaña de Iván Cepeda como a la de Abelardo De la Espriella, recordando que el deber de la Registraduría es cumplir con sus tareas, mientras que el de los candidatos es “portarse como buenos ciudadanos, como líderes democráticos, aceptar los resultados y, obviamente, dar todas las garantías frente a cualquier tipo de reclamación”.

Cabe resaltar que, en Colombia, una campaña política tiene cinco instancias para presentar reclamaciones en caso de dudas: en primer lugar, en la mesa de votación; luego, en el escrutinio que realizan los jueces de la República; en segundo lugar, en el escrutinio departamental a cargo de los delegados del Consejo Nacional Electoral; y en la consolidación que hace el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional. Por último, si ninguna de estas instancias los satisface, pueden acudir a las Cortes y al Consejo de Estado para presentar sus impugnaciones.

En cuanto al departamento de Antioquia, el Nordeste sigue en alerta por parte de las autoridades, así como otras regiones del país. Por esta razón, se anunció que el próximo martes 16 de junio se instalará, desde las 8:00 a.m., el Puesto de Mando Unificado de Seguridad, en el que los órganos de control realizarán un seguimiento permanente a cualquier circunstancia relacionada con hechos de seguridad durante las 24 horas, con reportes y conexión directa con todos los comandos departamentales de la Policía y el Ejército.

Para tener en cuenta en la jornada electoral:

• Llevar el documento original para votar (no se permiten fotos ni pantallazos).

• Salir a votar temprano y con tranquilidad.

• Los jurados y puestos de votación son los mismos de la primera vuelta.

• Existe coordinación entre la Gobernación de Antioquia y la Fuerza Pública para garantizar la seguridad.

Como ciudadanía, se recomienda verificar cualquier información únicamente en fuentes oficiales como la Registraduría Nacional.