El juzgado 11 penal suspendió la audiencia en la que se analiza la libertad del cantante Blessd

Medellín

Luego de casi 11 horas, la jueza 11 penal municipal de control de garantías decidió suspender la audiencia en la que se estaba evaluando la medida preventiva en centro carcelario del cantante Blessd y su mánager, Santiago Jaramillo Morán, conocido como “Dímelo Jara”; Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. La imputación por secuestro extorsivo ya quedó en firme para los cuatro procesados.

Durante la audiencia, el abogado de Blessd, Andrés Arango, argumentó que a su defendido no se le puede imponer la medida de aseguramiento, ya que, según él, al artista y los demás acusados no se les realizó la audiencia de imputación de cargos.

“Dentro del proceso 2024, 80 166, no ha existido vinculación formal, no ha existido audiencia de imputación de cargos, no se ha vinculado a mi representado en ningún tipo de calidad. De ahí, entonces, que lo que realiza la fiscalía en esta oportunidad es, de alguna manera, exigirnos que nos defendamos sobre una conducta que no ha sido objeto de imputación, y, de esa manera, pretender fundar el riesgo de reiteración de un comportamiento en hechos que no han sido objeto de imputación y de los cuales debe gobernarse la presunción de inocencia”, dice el jurista.

Los demás abogados también solicitaron la medida no privativa de la libertad para sus defendidos, por lo que, luego de escucharlos, la juez decidió suspender la audiencia para el próximo martes a las 7 a.m., ya que solicitó tiempo para evaluar las posturas de los abogados y de la fiscalía, y se espera que en esa audiencia se decida el futuro judicial de Blessd y los demás procesados.