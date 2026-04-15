Campesinos de Antioquia no quieren asumir las presidencias de JAC por el asedio de los ilegales

Antioquia

El asedio de los grupos ilegales a los líderes comunitarios en algunas zonas de Antioquia como el Nordeste y Norte es insoportable. El miedo a ser presidentes de las Juntas de Acción Comunal es tan complejo, que están analizando no participar en las próximas elecciones del 26 de abril. Sienten que liderar una comunidad es una sentencia de muerte y prefieren seguir con vida y permanecer en sus parcelas que tener que salir desplazados y perderlo todo ante la estigmatización de los grupos ilegales.

Según los líderes consultados por Caracol Radio, cuyas veredas no se referenciarán por seguridad, recalcan que el Clan del Golfo, el ELN y las Disidencias interfieren directamente en sus actividades comunitarias y que ya no son autónomos porque tienen que obedecer y el no hacerlo genera graves consecuencias. Todos los actores armados los acusan de ser presuntos colaboradores de uno u otro grupo armado, lo que los tiene en un riesgo inminente.

Aseguran que todos les ordenan una cosa diferente y no acatar es indicar que están en desacuerdo con sus acciones, lo que se traduce en una amenaza inminente o se tiene que ir del territorio en el mejor de los casos y en el peor, es asesinado. Como ocurrió con Alexander Chavarría, presidente de JAC de La Granja en Ituango, atacado el 1 de abril de 2026. Por citar un caso.

“Si te encuentras en una zona donde hacen presencia las autodefensas, pasas a ser tildado de “líder paraco”; y si estás en una zona con presencia guerrillera, te señalan de pertenecer a ellos. Aquí se camina a diario sobre la cuerda floja. Si dices algo con lo que uno u otro actor no está de acuerdo, puedes terminar amenazado, desplazado o asesinado”, dijo uno de los líderes bajo el compromiso de la confidencialidad.

Ante el riesgo en el que está el liderazgo comunitario en algunas poblaciones del departamento, otro líder agregó: “Así, muchos terminamos convertidos en una estadística más para los gobiernos de turno. Mientras tanto, Colombia y Antioquia se están quedando sin líderes dispuestos a asumir los cargos directivos de sus Juntas de Acción Comunal”.

El riesgo de esto es que las comunidades se queden sin líderes, o sea, a merced de los ilegales sin que nadie interceda por ellos. Recalcan las fuentes comunitarias que en algunos casos a los presidentes ya elegidos les tocará repetir funciones, ya que no habría candidatos y quienes entreguen el cargo por el mismo temor, esa comunidad podría perder la personería jurídica, lo que puede afectar los procesos comunitarios, proyectos e inversión. Esto ocurre directamente en algunas veredas de las poblaciones de Ituango, Anorí, Remedios, Segovia, Vegachí, entre otras. Pero, como siempre, la solicitud es que la denuncia sea confidencial por miedo a represalias de los ilegales y desconfianza en las autoridades locales.

“Muchos de los líderes que terminan su periodo el 30 de junio de 2026 agradecen a Dios y a su prudencia el poder entregar su cargo con vida. Muchas comunidades se quedarán sin quien las lidere, ya sea por temor, por falta de garantías, por incapacidad o simplemente porque persiste esa idea equivocada de que la Junta no sirve para nada”, agregan otro, líder con el que conversó Caracol Radio.

Sin embargo, la crítica no solo es para los grupos armados ilegales; también se incluye a los mandatarios locales por la falta de apoyo a estas juntas comunales.

“En nuestro país, el liderazgo comunitario se ejerce con las uñas. Muchos líderes trabajan sin viáticos, sin capacitación, sin formación suficiente para hacer gestión, y además son señalados por los alcaldes de turno simplemente por no haber apoyado su llegada al poder”.

Explican que ser líder social tiene una estigmatización en el país y es que son de izquierda, lo que también los pone en un mayor riesgo. “Uno de los errores más grandes que han ayudado a marcar algunos medios es hacer creer que ser líder social es pertenecer a la izquierda. Y no, no siempre es así. Un líder social es, simplemente, una persona del común que lucha por conseguir beneficios para su comunidad, por gestionar soluciones y por levantar la voz cuando otros callan”.

Esto es una alerta que elevan diferentes líderes comunitarios que hoy exponen una preocupación que atraviesan las veredas en poblaciones con un conflicto entre grupos ilegales y que solo piden que los alejen de la guerra y les permitan realizar sus actividades comunitarias sin interferencias hostiles.

Defensores de Derechos humanos

Finalmente, Caracol Radio consultó la Fundación Sumapaz que confirma está información y menciona que otras regiones también podrían estar presentándose el mismo fenómeno. Por esta razón próximamente realizarán una alerta de carácter nacional haciendo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales para que realicen las respectivas acciones que blinden los procesos de participación en las JAC.