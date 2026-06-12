Falleció en EE. UU. la célebre creadora de los Canticuentos Marlore Anwandter

Medellín

La empresa CODISCOS informó que, en Missouri, Estados Unidos, falleció la compositora y creadora de los Canticuentos Marlore Anwandter a los 92 años el pasado 10 de junio. La mujer fue reconocida por su creatividad para apoyar el aprendizaje de varias generaciones en Latinoamérica, exactamente desde 1972, cuando publicó su primer trabajo musical apoyado por la empresa discográfica.

La artista nació en el país de Chile en 1932, pero fue adoptada por Colombia y Latinoamérica, donde, por medio de canciones infantiles, facilitó la pedagogía de la niñez con títulos como Canciones como La Ronda de Las Vocales, El Pirata Feroz, Sammy El Heladero, La icónica Iguana y El Perezoso, El ratón Japonés y la Bruja Loca, catalogadas como himnos.

“El 1 de octubre de 1975, Marlore confió en Codiscos para sacar el 1 álbum de canticuentos, un proyecto que generó un puente entre padres, hijos, profes, niños y millones de artistas alrededor del mundo. Este es un legado que siempre llevaremos en el corazón, y con orgullo le decimos, gracias, por tanto, Marlore”, manifestó Angie Carolina Duque Ardila de CODISCOS.

La famosa artista obtuvo el disco de Platino en 2024 y el Latin Grammy 2025 a Mejor álbum infantil. La empresa discográfica lamentó el fallecimiento de la artista y agrega que su partida deja una huella entre las personas que, mediante los famosos Canticuentos, fortalecieron el aprendizaje, la creación y la imaginación. Además, porque fue una pionera en la música infantil.