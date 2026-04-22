Golpe estratégico al crimen organizado: Capturados alias “Jonás” y “Alex Mentiras”

Medellín

En una operación de alto impacto, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron desarticular dos de los eslabones más importantes del crimen organizado en el Valle de Aburrá. El operativo permitió la captura de alias “Jonas”, presunto máximo cabecilla del “Cuerpo Colegiado de La Oficina”, y de alias “Alex Mentiras”, señalado líder principal del grupo delincuencial “Los Chatas”.

La investigación, liderada por la Seccional de Investigación Criminal, se extendió por 14 meses de seguimiento riguroso. Durante este tiempo, los uniformados recolectaron pruebas clave que vinculan a los capturados con el delito de concierto para delinquir agravado, consolidando un expediente sólido que los posiciona como líderes determinantes en la estructura criminal de la región.

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El operativo final para materializar las capturas requirió la coordinación de unidades élite como los Comandos Jungla y el COPES. Las diligencias judiciales se ejecutaron de manera simultánea en dos fincas ubicadas en los municipios de Copacabana y San Vicente Ferrer, donde se encontraban los objetivos de alto valor para las autoridades.

Sobre alias “Jonas”, de 47 años, las autoridades destacan una trayectoria criminal de 25 años. Según las investigaciones, su rol era fundamental para la articulación de grandes estructuras como “Los Chatas”, “Caicedo” y “La Unión”, además de coordinar cerca de 37 grupos delincuenciales menores con injerencia directa en Medellín, Bello, Envigado e Itagüí.